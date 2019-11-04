На пост глави Держкіно претендують п'ятеро кандидатів: серед них актор "Слуги народу"

Оскільки поки що пост глави Держкіно вакантний, а сама організація в пошуках ідеального керівника, список кандидатів активно поповнюється. Очолити Державне агентство України з питань кіно поки що бажають п'ять претендентів.

У жовтні 2019 року Кабінет Міністрів оголосив конкурс на посаду глави Державного агентства України з питань кіно. Станом на 4 листопада на цю посаду претендують п'ятеро кандидатів, які реєструють свої декларації на сайті НАЗК.

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Одним із кандидатів є Олексій Кірющенко – український та російський актор, який знімався у серіалі "Слуга народу", а також виступав режисером у таких популярних серіалах, як "Свати" та "Моя прекрасна няня". Варто додати, що у 2015 році Олексій Кірющенко зізнався, що проживає у Москві, однак народився у Харкові.

Тобто я росіянин українського походження. Але я зараз отримав в Україні посвідку на проживання, тому що постійно тут працюю,

– зазначив тоді Олексій Кірющенко.

Другим претендентом на головну посаду в Держкіно є Юлія Синькевич. Киянка є генеральним продюсером Одеського Міжнародного Кінофестивалю, членом наглядової ради та співзасновницею Української кіноакадемії, членом Європейської кіноакадемії, членом Національної спілки кінематографістів України (з 2018), а також членом Українського оскарівського комітету (з 2019). Також Юлія Синькевич виступила співпродюсеркою фільму "Рідні" (2016 року).

Також очолити Державне агентство України з питань кіно можуть Христина Хлапоніна, яка є генеральною продюсеркою телеканалу "Сонце", а також Олексій Пантелєєв, власник ТОВ "Дія фільм".

А п'ятим кандидатом на пост глави Держкіно став Сергій Зленко. Він подав декларацію у п'ятницю, 1 листопада. Сергій Зленко – директор кінотеатрів "Магнат" та Boomer.

Станом на 4 листопада обов'язки глави Держкіно виконує Юлія Шевчук. Нагадаємо, Пилип Іллєнко, який був попереднім керівником, подав у відставку 19 вересня.