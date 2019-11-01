На престижному кінофестивалі у Нідерландах покажуть українські фільми: подробиці

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Нідерландський кінофестиваль
Нідерландський кінофестиваль / Facebook / ДержКіно України

Традиційно наприкінці року у Нідерландах пройде відомий кінофестиваль під назвою Eastern Neighbours Film Festival. Цьогоріч у рамках престижного кінозаходу буде показано три нових українських фільми.

Про те, що три українських фільми будуть транслюватися в рамках нідерландського кінофестивалю повідомляється на сторінці ДержКіно у фейсбуці.

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Фільмом-відкриттям у рамках Eastern Neighbours Film Festival стане українська документальна картина "Моя бабуся з Марсу". Режисером стрічки виступив 35-річний Олександр Міхалкович. Також у рамках програми Current Relevant Cinema відбудеться показ фільму Романа Бондарчука "Вулкан". Третім українським фільмом, який зможуть побачити відвідувачі ENFF On Tour, стане стрічка "Історія зимового саду" Семена Мозгового.

Цьогоріч кінофестиваль Eastern Neighbours Film Festival триватиме у місті Гаага з 6 до 10 листопада. Він збиратиме поціновувачів кіно у культурному центрі Filmhuis Den Haag. Метою заходу є показати найкращі фільми за останній рік та ознайомити з культурою сусідів з близького сходу усіх присутніх.
 


Постери українських фільмів, які будуть показані на фестивалі у Нідерландах / Фото Facebook @ДержКіно України  

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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