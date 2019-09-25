На продюсерів фільму "Шахрайки з Уолл-Стріт" подають до суду: деталі резонансної справи

Всередині вересня у прокат вийшов довгоочікуваний фільм "Шахрайки з Уолл-Стріт" (Hustlers). Кінострічка вже викликала чимало розмов, адже режисери екранізували знамениту історію грабунку. Однак прототипи фільму залишились незадоволені від результату та вимагають у суді компенсацію.

Як повідомляють журналісти таблоїду TMZ, Саманта Барбаш, яка є головною організаторкою шахрайської схеми, заявила про судовий позов. Жінка стверджує, що її образ незаконно використали у кінострічці "Шахрайки з Уолл-Стріт".

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Наразі юристи Саманти готують позов до суду, а сама Барбаш вимагає свою частку від касових зборів. Ключовим у заяві буде те, що компанія Gloria Sanchez Productions, яка була однією із замовників зйомок, не купила права на біографічну історію шахрайки. Відтак Саманта Барбаш дала продюсерам 10 днів на підписання з нею угоди.

Окрім цього, колишня шахрайка звинуватила творців кінострічки у наклепі. Саманта Барбаш заявила, що ніколи, на відміну від героїні Дженніфер Лопес, не вживала наркотиків та працювала хостес, а не танцівницею у стрип-клубі.

Представники фільму "Шахрайки з Уолл-Стріт" вже відреагували на скандальні звинувачення та погрози щодо судового позову. Згідно з офіційною інформацією, ніхто не виплачуватиме Саманті компенсації, а "будуть захищати і відстоювати своє право розповідати про історії, засновані на фактах і інформації, що є в публічному доступі".

Що відомо про фільм "Шахрайки з Уолл-Стріт"?

В основу сюжету фільму була покладена реальна історія шахрайок, які обкрадали багатіїв з Уолл-Стріт з 2008 до 2014 років. Світ дізнався про їхні злочини завдяки статті Джессіки Пресслер. За її даними, жінки й справді відпочивали із багатіями та обкрадали їх до останньої копійки. Щодня шахрайки збагачувались на близько 135 тисяч доларів. Саманта Барбаш, яку зіграла Дженніфер Лопес у фільмі, визнала свою провину та отримала 5 років умовного ув'язнення.

У фільмі режисери змалювали стриптизерок, яким набридло ділити прибутки з клубом і охоронцями. Тому запальні красуні вирішили дещо змінити життя, влаштовуючи чоловікам з Уолл-Стріт незабутній відпочинок на тисячі доларів. Під час розваг жінки підсипали жертвам наркотики та спустошували їхні гаманці і кредитні картки.

Головні ролі у кінострічці дістались Дженніфер Лопес, Констанс Ву, Лілі Рейнхарт, Джулія Стайлз, Мадлен Брюер, Кеке Палмер та реперці Cardi B. Прем'єра кінострічки відбулась 12 вересня 2019 року.

Дивіться трейлер до фільму "Шахрайки з Уолл-Стріт": відео