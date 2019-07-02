На роль Преслі в новому байопіку претендують п'ять акторів: хто мріє зіграти відомого співака

Біографічні фільми набувають все більшої популярності серед поціновувачів історій справжнього успіху та любові до своєї справи. Тому до виходу у світ готується картина про життя легендарного Елвіса Преслі.

Як повідомляє іноземне видання The Hollywood Reporter, відома американська компанія Warner Bros. оголосила кастинг на роль культового співака Елвіса Преслі. На початку 2020 року команда має намір почали зйомки біографічного фільму про легенду.

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Наразі на роль короля рок-н-ролу претендують п'ять акторів, серед яких Енсел Елгорт ("Винні зірки"), Майлз Теллер ("Одержимість"), Гаррі Стайлс ("Дюнкерк"), Остін Батлер ("Одного разу в Голлівуді"), а також Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипець"). Найближчим часом представники знімальної команди оголосять, кому з акторів дістанеться головна роль.



Остін Батлер, Енсел Елгорт, Аарон Тейлор-Джонсон, Гаррі Стайлс та Майлз Теллер / Фото The Hollywood Reporter