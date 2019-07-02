На роль Преслі в новому байопіку претендують п'ять акторів: хто мріє зіграти відомого співака

93 Читать новость на русском
Елвіс Преслі
Елвіс Преслі / Instagram / @elvis

Біографічні фільми набувають все більшої популярності серед поціновувачів історій справжнього успіху та любові до своєї справи. Тому до виходу у світ готується картина про життя легендарного Елвіса Преслі.

Як повідомляє іноземне видання The Hollywood Reporter, відома американська компанія Warner Bros. оголосила кастинг на роль культового співака Елвіса Преслі. На початку 2020 року команда має намір почали зйомки біографічного фільму про легенду.

Читайте також: Українська кінострічка "Додому" режисера з Криму перемогла на фестивалі в Бухаресті

Наразі на роль короля рок-н-ролу претендують п'ять акторів, серед яких Енсел Елгорт ("Винні зірки"), Майлз Теллер ("Одержимість"), Гаррі Стайлс ("Дюнкерк"), Остін Батлер ("Одного разу в Голлівуді"), а також Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипець"). Найближчим часом представники знімальної команди оголосять, кому з акторів дістанеться головна роль.

Актори на роль Елвіса Преслі
Остін Батлер, Енсел Елгорт, Аарон Тейлор-Джонсон, Гаррі Стайлс та Майлз Теллер / Фото The Hollywood Reporter

blog_ava
Кейт Міддлтон вбрала приголомшливу сукню на тенісний турнір: фото
сьогодні
5992
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Елвіс Преслі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
15 собак в Instagram, які подорожують разом зі своїми господарями: неймовірні фото
сьогодні 16:53 15 собак в Instagram, які подорожують разом зі своїми господарями: неймовірні фото
795
Депресія і шизофренія: видатні митці, яким не стали на заваді психічні розлади
сьогодні 16:00 Депресія і шизофренія: видатні митці, яким не стали на заваді психічні розлади
Наталія Печерська 313
Запальна білявка Марго Роббі: топ-10 вражаючих фактів про акторку, яких ви не знали раніше
сьогодні 11:30 Запальна білявка Марго Роббі: топ-10 вражаючих фактів про акторку, яких ви не знали раніше
Юлія Турелик 1182
Все, що треба знати про ручну поклажу і не отримати космічний штраф
сьогодні 10:00 Все, що треба знати про ручну поклажу і не отримати космічний штраф
Альона Захарова 2284
Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
1 липня 21:07 Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
179
Новини
Більше новин
Залиште відгук