На сторінці герцогів Сассекських в Instagram новий допис: поки Меган у відпустці, Гаррі працює

762 Читать новость на русском
Принц Гаррі
Принц Гаррі / Getty Images

Нещодавно принц Гаррі і Меган Маркл відокремилися від офіційної спільноти в Instagram, яка мала назву "Кенсінгтонський палац". Після цього перші знімки зі світських подій чи благодійних заходів у першу чергу з'являються на їхній сторінці. Так, у новому дописі представники королівської сім’ї показали, як проводить офіційні заходи принц Гаррі, поки Меган Маркл у декретній відпустці.

Після створення особистої сторінки представники королівської сім'ї публікують фотозвіти та текстові пояснення щодо проведення певних заходів у їхньому акаунті в Instagram. Так, одразу після допису-представлення з'явилися нові знімки принца Гаррі з благодійного заходу.

Читайте також: Меган Маркл і принц Гаррі встановили новий рекорд Гіннеса: несподівані деталі

Герцог Сассекський відвідав спільноту YMCA, де зустрівся з сім'ями та молодими людьми і поспілкувався з ними на тему психічного здоров'я.

Сьогодні герцог Сассекський зустрівся з сім'ями, дітьми та молодими людьми в центрі YMCA в Південному Ілінгу, тим самим присвятивши себе роботі у сфері психічного здоров'я,
– прокоментували знімок представники королівської сім'ї.

 

blog_ava
Співзасновник 1+1 заявив про припинення інвестицій в будівництво в Україні
сьогодні
6211
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рецепт домашнього сиру фета
сьогодні 12:55 Рецепт домашнього сиру фета
Богданна Рибак 128
Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
3 квітня 13:00 Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
Юлія Девда 7114
Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
3 квітня 11:16 Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
Олена Кандяк 1309
День сміху: топ-6 розіграшів голлівудських зірок
1 квітня 15:03 День сміху: топ-6 розіграшів голлівудських зірок
2875
Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
1 квітня 14:17 Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
400
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук