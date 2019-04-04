На сторінці герцогів Сассекських в Instagram новий допис: поки Меган у відпустці, Гаррі працює
Нещодавно принц Гаррі і Меган Маркл відокремилися від офіційної спільноти в Instagram, яка мала назву "Кенсінгтонський палац". Після цього перші знімки зі світських подій чи благодійних заходів у першу чергу з'являються на їхній сторінці. Так, у новому дописі представники королівської сім’ї показали, як проводить офіційні заходи принц Гаррі, поки Меган Маркл у декретній відпустці.
Після створення особистої сторінки представники королівської сім'ї публікують фотозвіти та текстові пояснення щодо проведення певних заходів у їхньому акаунті в Instagram. Так, одразу після допису-представлення з'явилися нові знімки принца Гаррі з благодійного заходу.
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Герцог Сассекський відвідав спільноту YMCA, де зустрівся з сім'ями та молодими людьми і поспілкувався з ними на тему психічного здоров'я.
Сьогодні герцог Сассекський зустрівся з сім'ями, дітьми та молодими людьми в центрі YMCA в Південному Ілінгу, тим самим присвятивши себе роботі у сфері психічного здоров'я,
– прокоментували знімок представники королівської сім'ї.
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