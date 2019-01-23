На суд з усмішкою: кохана Кріштіану Роналду продемонструвала чарівний весняний образ

Незважаючи на скандальну справу екс-гравця мадридського клубу "Реал" Кріштіану Роналду про несплату податків, 22 січня він виглядав цілком щасливим та спокійним. В Мадриді до суду його супроводжувала кохана Джорджина Родрігес, яка мала бездоганний вигляд.

На приватному судовому засіданні щодо несплати податків футболістом, Роналду призначили 23 місяці умовного терміну та штраф у розмірі близько 20 мільйонів євро. Втім, до остаточного рішення суду футболіст та його наречена мали піднесений дух та, здавалося б, світились із щастя.

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Для публічного виходу стильний Кріштіану обрав total-look чорного кольору, який відмінно гармоніював з весняним образом коханої – чорними штанами та водолазкою, поверх яких Джорджина одягнула пальто сливового кольору міді-довжини. Образ 24-річної іспанки доповнювало осіннє взуття на підборах та крихітна сумочка Chanel.



Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес в Мадриді / Getty Images

Своє волосся дівчина зібрала в акуратний хвіст, а обличчя підкреслила ніжним макіяжем. Пара весь час романтично трималась за руки та позитивно реагувала на сотні камер журналістів та прихильників.



Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес в Мадриді / Getty Images