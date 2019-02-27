На цей момент ні з ким переговорів не ведемо, – НСТУ про підбір учасників на Євробачення-2019

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Євробачення-2019
Євробачення-2019 / Instagram / @eurovision.ua

Після скандальної відмови переможниці Нацвідбору Євробачення-2019 MARUV представляти Україну в Ізраїлі, в мережі почали бурхливо обговорювати, хто ж повинен їхати в Тель-Авів. Однак в Національній суспільній телерадіокомпанії України заявили – поки що ніяких кандидатур не розглядають.

PR-директор Національної суспільної телерадіокомпанії України (далі – НСТУ) Вікторія Сидоренко зізналася, що на даний момент вони не ведуть переговорів з жодним з учасників Нацвідбору. Про це вона заявила в прямому ефірі Радіо Свобода.

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Сьогодні прямо зараз на цей момент ні з ким новим ми переговорів поки що не ведемо. Ми розглядаємо всі варіанти щодо подальшого розвитку цієї ситуації, проводимо консультації. Як суспільний мовник, ми поважаємо вибір глядачів і, безумовно, результати національного відбору та довіру глядачів. Тому коли Maruv не погодилася підписати договір, ми запропонували такий договір учасникам, які здобули друге місце і, відповідно, третє, коли друге місце відмовилося,
– прокоментувала ситуацію з представником від України Вікторія Сидоренко.

Після цього PR-директор НСТУ додала, що гурти Freedom Jazz і Kazka відмовилися від участі в Євробаченні-2019, коли ті запропонували їм взяти участь телефоном. За словами Вікторії Сидоренко, вони навіть не ознайомлювалися з умовами договору.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Євробачення 2019
Джерело: 24 Канал
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