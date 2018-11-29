На верхівці хмарочосу, що "сиплеться", з’явився оглядовий майданчик для безстрашних

Найвищу будівлю столиці Таїланду – 300-метровий хмарочос MahaNakhon доповнили незвичним оглядовим майданчиком.

Сам хмарочос у Бангкоці, спроектований архітектурним бюро Büro Ole Scheeren, відкрили ще у 2016-му.

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Проте лише зараз на його верхівці обладнали неймовірний оглядовий майданчик, повідомляє Archinect.



Верхівка найвищого хмарочосу Таїланду перетворилась на місце збору безстрашних туристів

Людям, які бояться висоти, звідти панорамою міста краще не насолоджуватись, адже повністю прозора скляна платформа, здається, буцімто зависла на 300-метровій висоті.



На верхівці хмарочосу у Бангкоці відкрили оглядовий майданчик



Скляна платформа майданчика у Бангкоці буквально "зависла" на висоті

Дизайнери скляного гіганта розробили його проект таким чином, щоб не ховати, а навпаки показувати всім "внутрішнє життя".

Будівля хмарочоса зібрана із засклених терас, балконів, кубів житлових осередків, а завдяки оптичним рішенням складається враження, що вона обертається або от-от розсиплеться сотнями скляних пікселів.



Хмарочос MahaNakhon Tower

Поліфункціональна споруда збудована в діловій частині Бангкока. У хмарочосі висотою 314 метрів розміщений багаторівневий торговий центр площею 10 тисяч метрів квадратних, кафе і ресторани, готель на 194 номерів, бутік-готель на 150 номерів, різноманітні офісні приміщення та 200 апартаментів.

Дивіться відео про MahaNakhon Tower – найвищий хмарочос Таїланду: