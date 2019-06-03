На високих підборах: Періс Хілтон показала гламурний образ в аеропорту

Що одягають зірки в аеропорт, які мають виснажливий графік та часто подорожують? Більшість представників шоу-бізнесу надають перевагу зручному одягу та взуттю на низькому ходу, у той час як інші знаменитості не втрачають можливості продемонструвати гламурний look, йдучи до літака. Серед таких світська левиця Періс Хілтон.

Селебріті провела останні дні у Південній Кореї, де презентувала на вечірці свою лінію косметики з догляду за шкірою.

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У неділю, 2 червня, папараці сфотографували Періс Хілтон в аеропорту Інчхон. Для перельоту світська левиця одягнула коротку яскраву сукню міні блакитного кольору з квітковим принтом та об'ємним білим коміром.

Завершили образ білі рукавички без пальців, сонцезахисні окуляри та чорний рюкзак з черепом від популярного бренду Philipp Plein.



Періс Хілтон / Getty Images



Періс Хілтон / Getty Images



Періс Хілтон / Getty Images