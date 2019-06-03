На високих підборах: Періс Хілтон показала гламурний образ в аеропорту

208 Читать новость на русском
Періс Хілтон
Періс Хілтон / www.gettyimages.com

Що одягають зірки в аеропорт, які мають виснажливий графік та часто подорожують? Більшість представників шоу-бізнесу надають перевагу зручному одягу та взуттю на низькому ходу, у той час як інші знаменитості не втрачають можливості продемонструвати гламурний look, йдучи до літака. Серед таких світська левиця Періс Хілтон.

Селебріті провела останні дні у Південній Кореї, де презентувала на вечірці свою лінію косметики з догляду за шкірою. 

Читайте також: Кім Кардашян знялася у кліпі Періс Хілтон: з'явилося відео

У неділю, 2 червня, папараці сфотографували Періс Хілтон в аеропорту Інчхон. Для перельоту світська левиця одягнула коротку яскраву сукню міні блакитного кольору з квітковим принтом та об'ємним білим коміром.

Завершили образ білі рукавички без пальців, сонцезахисні окуляри та чорний рюкзак з черепом від популярного бренду Philipp Plein.

Періс Хілтон
Періс Хілтон / Getty Images

Періс Хілтон
Періс Хілтон / Getty Images

Періс Хілтон
Періс Хілтон / Getty Images

blog_ava
Вихідні дні-2019: календар свят в Україні
сьогодні
131672
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Періс Хілтон
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
сьогодні 17:23 Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
668
"Ґодзілла ІІ": двогодинний парад монстрів вартістю 200 мільйонів доларів
сьогодні 12:31 "Ґодзілла ІІ": двогодинний парад монстрів вартістю 200 мільйонів доларів
Юлія Ліпенцева 501
Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
1 червня 13:36 Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
526
Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
1 червня 13:21 Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
Марта Вересюк 486
Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
1 червня 11:01 Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
2968
Новини
Більше новин
Залиште відгук