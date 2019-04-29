"На висоті": неприємне кіно про в'язницю у космосі

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Claire Denis High Life Poster
Claire Denis High Life Poster / The Ringer

Малозрозуміла історія від ветеранки французького кіно Клер Дені, подана уривками і приправлена вбивствами та насиллям.

71-річна французька режисерка та сценаристка зняла кіно, яке надто порівнюють із "Солярісом" Тарковського. Сценарій "На висоті" помістився на 30 сторінок, на яких був лише опис ключових сцен і наукові факти, а більшість сюжетних рішень чи змін приймали вже під час зйомок. Можливо, тому фільм Клер Дені такий схожий на жертву божевільного монтажера.

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"На висоті": офіційний кадр з фільму

Річ у тім, що події фільму відбуваються на космічному кораблі. Але це більше нагадує умовність, політ заради польоту, а не чітку місію з надією на повернення додому. Події "На висоті" охоплюють 18 років життя на космічному кораблі, а це дорівнює 210-ти рокам на Землі. Це додає атмосфери приреченості, бо повертатись і так немає до кого.

Візуально космічний корабель виглядає незвично — це доволі простий на вигляд паралелепіпед з номером 7. Деніс хотіла, щоб він максимально нагадував в'язницю як зовні, так і всередині. Ніяких NASA-style кораблів і їхніх білих ідеальних інтер'єрів.


"На висоті": офіційний кадр з фільму

Герої "На висоті" – чи то люди, чи то доведені до тваринних інстинктів організми в обліку людей, замкнені в тісному просторі, де єдиною радістю існування може бути або сад, або "трахобудка", як її називають самі герої. У них немає навіть натяку на гордість за політ у космос. У них в очах лише хіть, смуток і жорстокість.

Багато екшену від "На висоті" чекати не варто. Але якщо йдеться про насилля і похмурі збочення, то ви прийшли за адресою. Хоч режисерка ніде не показує оголених геніталій, настрій фільму проникнутий сексуальною напругою і еротизмом, який переходить здорові рамки. Моментами фільм дивитись неприємно. Нехай для вас не буде таємницею, що він депресивний, незручний і брудний.


"На висоті": офіційний кадр з фільму

Рваний сюжет "На висоті" може як дратувати, так і захоплювати — все залежить від сприйняття конкретного глядача. Те ж можна сказати і про творчість Клер Дені. Жінка створює дуже специфічний продукт, тож добре подумайте перед походом в кінотеатр, чи ви — її цільовий глядач. Деякі критики відгукуються про "На висоті" неймовірно позитивно, рейтинг фільму на IMDb — 6,1.

І що найпозитивніше у цій похмурій історії — Клер навіть у віці понад 70 років залишається безстрашним творцем відвертого кіно, де жінок б'ють кулаком в обличчя, де розхляпують грудне молоко і показують сперму, де говорять на незручні теми. Це не те кіно, яке варто бачити кожному. І досвід підказує нам, що переважна більшість глядачів "На висоті" залишаться ним незадоволеними. Але вибір за вами.

"На висоті": дивитись трейлер фільму онлайн

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Всі фото: IMDb

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Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд Статті Публікації
Джерело: LifeStyle 24
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