На війні немає часу боятися смерті, – відверте інтерв'ю з акторами фільму "Наші котики"

У прокат вийшла неполіткоректна патріотична комедія "Наші котики". Про жарти, історії з фронту та власні переживання – в ефірі 24 каналу розповіли актори фільму Дмитро Хом'як та Дмитро Тубольцев.

Про гумор на війні

Актори поділились, що у фільмі є багато подій, які написані з реальних історій. Вони розповіли, що на передовій немає часу оплакувати побратимів, коли ворог атакує.

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Жарти для них були своєрідною розрадою та відпочинком. Хтось розповідав анекдоти чи згадував своїх дітей. Жартували навіть під час бою, "приколювались" з сепаратистів, як і вони з них.

Ми не сміємось з війни, ми лише показуємо, що хлопці на фронті – це живі люди, яким притаманно пожартувати,

– сказав Дмитро Хом'як.

Найбільше гумор рятував, коли поверталися з бою. Це був внутрішній захист від побаченого, бо потрібно мати сили в собі, щоб пережити те, що сталося.



Дмитро Хом'як

Один з акторів – доброволець та учасник бойових дій. Дмитро Тубольцев розповів, що режисер радився з ним щодо сценарію та опису героїв, їхньої поведінки. Дмитро ділився історіями та пропонував свої ідеї, він вважає, що гумор відіграв важливу роль під час складних ситуацій.Сказав, що часто сміється і над собою, бо якщо цього не робити, з тебе сміятимуться інші. А на війні важливо мати гаряче серце, але і зберігати холодний розум – немає часу боятися смерті, поки бій не закінчився.

Також додав, що фільм – це найкращий привід, щоб зібратися, тим, хто багато років один одного не бачив.

Про "чуйку" на фронті

За словами добровольця, на війні відкривається певне передчуття, через те, що люди стають іншими та бачать смерть кожен день. Він також наголосив, що все у фільмі – правда.



Дмитро Тубольцев

"Ми завжди довіряли своїм відчуттям і ніколи не робили безглуздих наказів, готові були сперечатись і командири нас слухали. Ми бачили смерть та потойбічне, тому досі довіряємо своїй "чуйці", – поділився Тубольцев.

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Подали "Наших котиків" в комедійному жанрі, щоб люди могли розслабитись, бо навіть на війні присутній сміх. Актори переконані, що завдяки цій стрічці розвинеться військова культура в Україні. Також зауважили, що це кіно не для конкретного глядача, а для всіх. Думки після перегляду можуть бути різними. Це фільм про війну і в будь-якому випадку будуть драматичні моменти, бо це також там присутнє.

Про фільм "Наші котики"Стрічка "Наші котики" вийшли на великі екрани 30 січня 2020 року. Це новий жанр для українського кінематографа – неполіткоректна патріотична комедія. Кіно про українських добровольців, які пішли захищати нашу країну від російських окупантів. Події фільму розгортаються на фронті у 2014 році. Серед продюсерів – колишня очільниця МОЗу Уляна Супрун.

Дивіться трейлер фільму: