На восьмому місяці вагітності: Меган Маркл пішла у декретну відпустку

Герцогиня Сассекська, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, більше не має запланованих офіційних виходів, тому вільно пішла у декретну відпустку. 37-річна Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі стануть батьками приблизно через місяць, у квітні.

Меган Маркл, яка виношує первістка, довго дивувала шанувальників своєю витримкою та силою волі. Буквально на днях, перебуваючи на восьмому місяці вагітності, 37-річна герцогиня Сассекська відвідала світський захід, присвячений Дню Співдружності націй на високих підборах та у короткій сукні. Однак, як повідомляє Vanity Fair, прийшов час Меган Маркл йти у декретну відпустку.

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Її декретна відпустка не свідчить про те, що цілий місяць вона не з'являтиметься на публіці. Меган Маркл відвідуватиме приватні зустрічі, однак, як зазначили в Букінгемському палаці, офіційних заходів у неї більше не заплановано.Тепер для 37-річної герцогині основною "роботою" буде підготовка до появи на світ первістка.