На заміну "зебрі" та "змії": коров'ячий принт – тренд 2019 року

У 2018 році неабиякої популярності набули епатажний леопард, розкішна змія, а також чорно-біла зебра. Ці тренди досі тримаються на перших сходинках затребуваності, однак на початку 2019 року в них з'явився новий конкурент - коров'ячий принт.

Здається, навіть найвідданіші критики писків моди і скептики анімалістичних принтів змирилися з думкою, що якщо правильно поєднати леопард чи змію з іншими деталями, то образ вийде доволі стильним, а не зухвалим. Однак до того факту, що на заміну їм прийде новий конкурент, не готувався ніхто.

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Про популярність коров’ячого принта можна зрозуміти із представлених колекцій на 2019 рік знаменитими світовими брендами. Меган Маркл з'явилася в туфлях з таким забарвленням на першій зустрічі після того, як Єлизавета ІІ нагородила її патронажем. Герцогиня Сассекська одягнула бежеве пальто від Oscar de la Renta і туфлі-човники з коров’ячим принтом від Gianvito Rossi.



Меган Маркл носить речі з коров'ячим принтом / Getty Images



Туфлі Меган Маркл / Getty Images

Вбрання з таким забарвленням вже з'явилися в колекціях Burberry, Victoria Beckham, Mango та інших.

Популярність коров'ячого принта також зашкалювала в 90-х. Саме у спідниці з таким забарвленням постала головна героїня в фільмі "Справжнє кохання" в 1993 році.



Героїня фільму "Справжнє кохання" в 1993 році / Pinterest

Таке забарвлення набуває неабиякої визнаності і це може сміливо говорити про те, що новим трендом в 2019 році стане стиль “вестерн”. До слова, чоботи-казаки і ковбойські капелюхи також користуються популярністю.