На зірку фільму "Лара Крофт" напали з ножем прямо на сцені і двічі поранили в живіт: деталі

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Саймон Ям
Саймон Ям / www.bbc.com

Днями відомий актор Саймон Ям, який зіграв китайського мафіозі у фільмі "Лара Крофт 2" виступав перед публікою у Китаї. Під час його промови на нього напав невідомий чоловік, двічі вдаривши ножем у живіт.

Кілька днів тому 64-річний актор Саймон Ям прибув до Китаю, аби відвідати відкриття одного з магазинів у Гонконгу. Однак, як повідомляє видання TMZ, його виступ перед шанувальниками, міг коштувати йому життя.

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Під час своєї промови актор, який зіграв злочинця у фільмі "Лара Крофт 2", запросив одного з глядачів на сцену, аби той допоміг йому розіграти подарунки між гостями. Одразу після його слів на сцену вибіг невідомий чоловік з ножем у руках, яким двічі вдарив його в живіт.

На інцидент одразу зреагувала охорона, яка й врятувала відомого актора від зловмисника, оскільки нападник не мав наміру зупинятися і намагався зловити 64-річного Саймона Яма.

Як зазначається у джерелі, актор втратив багато крові, оскільки отримав поранення у руку та живіт і на разі перебуває під наглядом лікарів, які вирішують, чи оперуватимуть знаменитість.

Дивитися, як поранили зірку з фільму "Лара Крофт": відео

 

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Теги: LifeStyle Кримінальні новини Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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