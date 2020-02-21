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На зйомках 2 сезону "Відьмака" була помічена армія ельфів

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"Відьмак" 2 сезон / Entertainment Weekly

Творцям та знімальній команді "Відьмака" не вдалося приховати той факт, що фільмування другого сезону розпочалося раніше, ніж було заплановано. Ба більше, фанатам вдалося підхопити на фото нових персонажів, які брали участь у зйомках.

Про те, що другий сезон "Відьмака" почали знімати раніше, ніж планувалося, стало відомо кілька днів тому. А вже через деякий час мережу підірвали "спойлерські" фото від фанатів з новими персонажами.

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Знімки з'явилися на сайті видання Redanian Intelligence. У джерелі зазначається, що кадри було зроблено в англійському містечку Доркінг. Саме там станом на 20 лютого проходили зйомки перших епізодів.

Також представникам видання вдалося отримати ексклюзивні фото перевтілених акторів зблизька. Однак обличчя вирішили замалювати графічним ефектом, аби "уникнути неприємностей". Схоже, у другому сезоні "Відьмака" фанати саги побачать армію Скоя'таелі – ельфів-партизанів, яких люди вважають терористами.

Нагадаємо, 1 сезон "Відьмака" вийшов у грудні 2019 року на потоковому сервісі Netflix, а другий слід очікувати навесні 2021 року.
 

 

Зйомки 2 сезону Відьмака
Всі фото: Redanian Intelligence

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Netflix Серіал "Відьмак" Кіно
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