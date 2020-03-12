На зйомках серіалу "Рівердейл" виявили інфікованого на коронавірус

Голлівуд потерпає від наслідків пандемії Covid-19. Через коронавірус десятки фільмів чекають на прем'єри, а збитки експерти оцінюють у понад 5 мільярдів доларів! Окрім цього, пандемія впливає і на зйомки: створення серіалу "Рівердейл" тимчасово зупинили.

Як повідомляє Deadline, один із учасників знімального процесу поскаржився на погане самопочуття. Лікарі зробили пробу на коронавірус, яка показала позитивний результат. Наразі представники студія Warner Bros. не розголошують деталей щодо інциденту і тримають у секреті ім'я інфікованої людини.

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Відомо, що знімальний процес зупинили на невизначений термін. Усі, хто працював над створенням 4 сезону серіалу "Рівердейл" проходять медичне обстеження. Ймовірно, студія введе карантин.

"Ми тісно співпрацюємо з відповідними органами влади та медичними установами у Ванкувері, щоб обстежити усіх людей, які могли контактувати з нашою знімальною групою. Здоров'я та безпека наших працівників – наш пріоритет", – йдеться в офіційній заяві.

Що відомо про серіал "Рівердейл"?

Це популярна підліткова драма, сюжет якої написаний за мотивами коміксу Archie Comics. Головні герої – Арчі Ендрюс та його друзі, які живуть у невеличкому місті Рівердейл. Після вбивства школяра Джейсона вони об'єднуються, щоб розкрити моторошні таємниці міста. Під час пошуків правди підлітки стикаються з випробуваннями та опиняються на межі смерті.

Головні ролі у серіалі отримали: Кей Джей Апа, Лілі Рейнхарт, Каміла Мендес, Коул Спроус, Кейсі Котт. Наразі у мережі презентували 15 епізодів нового 4 сезону. Коли ж з'явиться продовження захопливої історії – невідомо.

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