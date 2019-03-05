Набрала половину своєї ваги: що пережила головна акторка Голлівуду Рене Зелвегер

Відома акторка Рене Зелвегер добряче познущалася зі свого тіла заради ролі у фільмі "Щоденник Бріджит Джонс". Режисер стрічки поставив умову – головна героїня обов'язково повинна мати пишні форми. Відтак Зелвегер, яка завжди була худорлявою дівчиною, довелося набрати половину своєї ваги.

При зрості 162 сантиметрів вона важила всього 46 кілограмів. Тож, аби стати схожою на Бріджит, Рене почала старанно впихати у себе максимально калорійні страви. Переривалася хіба що на сон.

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За день акторка наїдала під п'ять тисяч калорій і в результаті досягнула бажаного. Набравши понад 20 кілограмів, вона збільшила свою вагу майже на 50%.



Кадр з фільму "Щоденник Бріджит Джонс"

Колоритна гра Зелвегер принесла стрічці "Щоденник Бріджит Джонс" гучний успіх. Тоді Рене вперше у житті номінували на премію "Оскар", як найкращу акторку. Вона стала зіркою, а кар'єра стрімко полетіла до гори.

Врешті Зелвегер таки отримала бажану статуетку "Оскар", а на алеї слави з'явилося її ім'я. Рене забронювала статус однієї з головних акторок Голлівуду свого покоління. Усе це Зелвегер подарувала саме роль пухкенької Бріджит Джонс.



Рене Зелвегер отримала статуетку "Оскар"

Проте закулісна частина цієї історії далеко не така позитивна. Зйомки завершилися і Рене взялася зганяти вагу. Досі дівчина все життя була худорлявою, а нові зайві кілограми негативно вплинули на самопочуття акторки. Зелвегер сподівалося, що їй легко вдасться скинути баласт.

Радикальний підхід до схуднення

Вона повністю відмовилася від калорійних продуктів та почала активно займатися спортом, проте це не допомогло. Акторка боялася назавжди застрягнути у тілі товстунки.

Рене вирішила комплексно рятувати здоров'я. Вона повністю відмовилася від усього жирного, мучного та солодкого, а цукор дівчина замінила медом.

Міфи про користь меду

Попри ореол здоров'я цей продукт на 80% складається з того ж таку цукру. Тому не варто сподіватися, що проста рокіровка цукру на мед зробить страву чи чай корисним. Але сама по собі ложка меду в день вашому організму точно не завадять. В ньому є велика кількість вітамінів та мінералів. Щоправда, їх не настільки багато, аби сподіватися на якусь чудодійну користь.

До слова, ще ніхто не підтвердив теорію про те, що мед може суттєво допомогти у лікуванні застуди, або будь-якого іншого захворювання. Тож не варто об'їдатися цими ласощами в надії оздоровитися. Слід пам'ятати по міру.

Скажімо, як частина заправки, до салату мед просто не повторний. Проте є ще одна проблема – мед дуже легко підробити. Настільки легко, що здебільшого відрізнити оригінал від фальсифікату не зможуть навіть професіонали. Тож купувати його варто лише у перевірених виробників

Міфи про чудодійну силу грейпфрута

Основою нового раціону Рене Зелвегер був грейпфрут. Зокрема, його сік, який актриса пила перед трапезами. Думка, що цей фрукт дивовижним чином спалює жир – насправді не більше, ніж міф. У білих перегородках і дійсно є норенгін.

Що таке норенгін?Це речовина, яку мають майже всі цитрусові. Найбільше її саме у грейпфруті. Через неї фрукт має гіркуватий смак. Проте вона дуже корисна і її часто використовують у препаратах для схуднення. Норенгін переконує ситий організм, що він нібито голодний. І відповідно спонукає його спалювати жир.

Але, на жаль, детальніші досліди показали, що реальний ефект схуднення з'явиться хіба, якщо з'їсти 40 грейпфрутів. І навіть не в день, а за один прийом.



Грейпфрут

Молекул норенгіну, який змушує організм спалювати жири, у грейпфруті небагато, а працює він лише у великих дозах. Тому просто впихатися цим фруктом і худнути – не вдасться. Та викидати його з власного раціону все одно не варто. Грейпфрут має що запропонувати вашому організму, зокрема вітаміни та антиоксиданти. Його вважають найкориснішим з усіх цитрусових, до того ж, чи не найменш калорійним.

Важливо! Є випадок, коли від грейпфрута і особливо його соку, варто відмовитися категорично. Канадські вчені зробили висновок, що поєднання таблеток та грейпфруту може бути небезпечним для життя.

Річ у тім, що коли ми запиваємо пігулки водою, лікувальна речовина потрапляє у кров частково, а значна її частина розчиняється. Та якщо ту ж дозу таблеток заїсти грейпфрутом, чи запити його соком, у дію вступають фурокумарини, які є у фрукті. Вони тимчасово порушують роботу печінки. І ліки потрапляють у кров у набагато більшій кількості, ніж розраховували фармакологи.

Найважливіше у раціоні – зелень

Рене суттєво озеленила свій раціон. Це допомагало зірці краще перетравлювати їжу. Найстаранніший помічник у цьому процесі – кріп. До того ж, він сприяє розчепленню жирів. А улюблена для українців петрушка є рекордсменом за кількістю вітаміну С серед фруктів та овочів. Навіть менше, ніж сто грамів цієї зелені вам вистачить, аби покрити денну норму.



Кріп та петрушка дуже корисні для організму

А ще варто пильніше поглянути на шпинат. У ньому багато фолієвої кислоти, якої особливо не вистачає жінкам під час вагітності та після народження дитини. А ще шпинат добре стимулює психічну активність. Та ж таки фолієва кислота бере участь обміні речовин в нервових клітинах.

Ефект підсилюють ще й магній і фосфор. Тому перед іспитами чи будь-якою розумовою роботою не обов'язково підживлювати себе калорійним шоколадом. Тим паче, шпинат ще й допоможе очам, адже багатий каротиноїдами.



Шпинат

Смакує шпинат далеко не всім. Але цей продукт можна дрібнити і додавати у різноманітні соуси, приправи. Він може стати частиною смузі. Щоправда, термічна обробка зменшує користь зелені. Тому піца, чи пиріг зі шпинатом – це вже не настільки добре. Натомість свіжий, консервований, чи заморожений практично однаково поживний для людини.

Чи досягла Рене Зелвегер бажаного результату

Здорове харчування, спорт та масаж допомогли Рене Зелвегер. За два місяці акторка позбулася 15 кілограмів. Зірка повернулася до знайомих кондицій. І негаразди зі здоров'ям залишилися за спиною. У свої майже 50 Рене яскраво демонструю, що виглядати досконало можу у будь-якому віці



Рене Зелвегер

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