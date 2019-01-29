Набрав 20 кілограмів, а потім схуд на 30: про вражаючі перевтілення актора Марка Волберга

Дитинство відомого актора Марка Волберга цілком згодиться для сценарію кримінального фільму. Вживання та розповсюджування наркотиків, збройні напади на представників інших рас та навіть спроба вбивства – все це тепер минулому. Адже зараз Марк – один з найбільш оплачуваних акторів Голлівуду, який не втомлюється дивувати своїми фантастичними перевтіленнями.

Марк Волберг – справжній майстер неймовірних метаморфоз. Не лише в реальному житті, а й на екрані. Трохи більше, ніж за рік перевтілитися з мускулистого фітнес тренера у худорлявого викладача літератури – для актора це аж ніяк не проблема.

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У фільмі "Кров'ю та потом" Волберг виконував роль кремезного фітнес-тренера. Щоб набрати необхідної форми у актора було лише сім тижнів. Важку роботу із залізом чоловік розбавляв кількома кардіо-вправами: заняття відбувалися п'ять разів на тиждень, двічі на день.

Марк запропонував своєму організму справжнє випробування. Аби все встигати, довелося прокидатися о 4 ранку. Харчувався він аж 10-12 разів на день. Це з урахуванням протеїнових коктейлів. Адже у процесі набору маси харчування навіть важливіше, ніж тренування.

Важка праця з ложкою та штангою допомогла Волбергу набрати 18 кілограмів м'язів за cім тижнів. Під час зйомок у фільмі актор важив рекордні для себе близько ста кілограмів.



Марк Волберг перед зйомками у фільмі "Кров'ю та потом"

Здавалося би, все: справжній жах позаду, час почивати на лаврах. Та спокійно Марк пожив недовго. Тільки-но повернувшись до звичних кондицій і параметрів, актор вирішив взятися за роль, де треба худнути. Не просто худнути, а екстремально швидко зганяти вагу.

У фільмі "Гравець" Волберг перевтілився у худорлявого, змарнілого професора літератури. Звичайно, на такого Марк не був схожим навіть здалеку. Тому він почав скидати кілограми.



Марк Волберг та Брі Ларсон у фільмі "Гравець"

"Якщо я вже за щось взявся, то не можу зупинитися. Віддаюся цьому повністю: 24 години, 7 днів на тиждень. Перші 6 тижнів я взагалі не їв, тільки трохи пив. А потім ще й почав тренуватися по кілька разів на день", – розповідав актор.

Це були геть інші тренування, ніж раніше. Актор багато бігав та працював зі скакалкою. Режисер попросив Волберга схуднути на скільки це лише можливо. Коли Марк прийшов на знімальний майданчик, то важив лише 61 кілограм.

Коли я відчував запах їжі, то просто шаленів. Моя донька їла мафін з чорницею, а я міркував над тим, щоб відібрати його. Я хотів пограбувати свою чотирирічну дочку. Страшне відчуття,

– пригадував Марк.

Такі тортури дали результат. Але окрім цього актор здобув ще й негаразди зі здоров'ям. Волберг добряче налякав усіх близьких – і це при тому, що впродовж всього періоду схуднення за Марком пильно стежили лікарі.

Врешті актор вирішив зупинитися. Адже жодна роль чи гонорари не варті таких стресів для організму. Щось середнє між фітнес-тренером та викладачем літератури – саме так виглядає зараз Марк.

Про раціон зіркового актора перед зйомками фільму "Кров'ю та потом" – дивіться у програмі