Наче дивляться на тебе з екрана: бельгійська художниця дуже реалістично малює людські очі

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Робота Малгожати Зданіо
Робота Малгожати Зданіо / instagram.com/mal.zda

Бельгійська художниця Малгожата Зданіо створює людські портрети та публікує їх у соцмережі Instagram.

Особливо мисткиня звертає увагу на очі людини, тому більшість фото на її сторінці – це зображення різних чоловічих і жіночих поглядів.

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Бельгійка малює аквареллю та олівцем. Її роботи переважно виконані у теплих, жовтуватих, тонах. Холодні кольори використовує хіба що для відображенн якольору очей. 

Роботи художниці настільки реалістичні, що часом здається, ніби це спражні очі, і вони дивляться на тебе через екран.

Також художниця поєднує на своїх картинах портрети з квітами. 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мистецтво Новини культури
Джерело: 24 канал
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