Наче дивляться на тебе з екрана: бельгійська художниця дуже реалістично малює людські очі
Бельгійська художниця Малгожата Зданіо створює людські портрети та публікує їх у соцмережі Instagram.
Особливо мисткиня звертає увагу на очі людини, тому більшість фото на її сторінці – це зображення різних чоловічих і жіночих поглядів.
Читайте також: Наче сцени з химерних снів: сюрреалістичні вироби з паперу
Бельгійка малює аквареллю та олівцем. Її роботи переважно виконані у теплих, жовтуватих, тонах. Холодні кольори використовує хіба що для відображенн якольору очей.
Роботи художниці настільки реалістичні, що часом здається, ніби це спражні очі, і вони дивляться на тебе через екран.
Також художниця поєднує на своїх картинах портрети з квітами.
Джерело: 24 канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі