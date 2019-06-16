Наче дивляться на тебе з екрана: бельгійська художниця дуже реалістично малює людські очі

Бельгійська художниця Малгожата Зданіо створює людські портрети та публікує їх у соцмережі Instagram.

Особливо мисткиня звертає увагу на очі людини, тому більшість фото на її сторінці – це зображення різних чоловічих і жіночих поглядів.

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Бельгійка малює аквареллю та олівцем. Її роботи переважно виконані у теплих, жовтуватих, тонах. Холодні кольори використовує хіба що для відображенн якольору очей.

Роботи художниці настільки реалістичні, що часом здається, ніби це спражні очі, і вони дивляться на тебе через екран.

Також художниця поєднує на своїх картинах портрети з квітами.