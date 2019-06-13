Наче сцени з химерних снів: сюрреалістичні вироби з паперу

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Робота Лусіли Бісіоне
Робота Лусіли Бісіоне / Instagram // Lucila Biscione

Аргентинська мисткиня Лусіла Бісіоне намагається матеріалізувати свої химерні сновидіння та фантазії за допомогою складних і філігранних виробів з паперу. А ефект сюрреалістичності сюжетів підкріплює не тільки самими сценами, а навіть кольорами і фактурністю матеріалів.

Роботи Бісіоне тягнуть за собою у дивний світ – гібриди людини і тварин, магічність дійства, порушена структура та логіка. Паперові вироби мисткині нагадують симбіоз лялькового театру та духу книги Габріеля Гарсіа Маркеса "100 років самотності" і чітко демонструють – тут за ноги і руки реальність ніхто не тримає. 

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Робота Лусіли Бісіоне

Та й навряд вона там була б органічною. Паперові конструкції такі, що явно відчувається бажання якоїсь думки або ідеї вийти із тіні підсвідомого. А своєрідні мальовані обличчя та зачіски (які зачісками і не є) додають емоційну глибину кожному шару твору.


Робота Лусіли Бісіоне

"Моє натхнення йде від споглядання, повернення і дослідження моментів, які я прожила. Вони, як правило, є спогадами або снами, або вони можуть бути навіть історіями, які мені розповідали і які я вирішила трансформувати. Я створювала цих персонажів з думкою, що вони дійсно можуть оживати на сцені. Тому на них завжди є костюми, які натякають на матеріальність цієї химерності", – розповіла Бісіоне. 


Робота Лусіли Бісіоне

Сюрреалістичні паперові вироби Лусіли Бісіоне: дивіться фото

Всі фото – Lucila Biscione

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Мистецтво
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