Солона начинка для млинців: смачні рецепти

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Начинка для млинців - рецепти солоної начинки для млинців
Начинка для млинців солона / avrorra.com

Млинці – універсальна страва, яку любить кожен з нас. Якщо хочете потішити себе цікавим оригінальним смаком – читайте рецепти солоної начинки для млинців з грибами, печінкою та фаршем.

Млинці люблять і дорослі і діти. Українська кухня навіть має особливу назву для таких млинців – налисники. Це поживна закуска, начинка якої може бути найрізноманітнішою, залежно від ваших смаків. М'ясо, гриби, овочі, крупи, сир – вибір інгредієнтів до млинців надзвичайно широкий. Всі ці продукти можна запікати, смажити та варити. Пам'ятайте, що для начинки млинців потрібно готувати без цукру. Читайте прості і смачні несолодкі начинки для млинців у матеріалі.

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Начинка для млинців з грибами 

Млинці з грибами
Млинці з грибами

Інгредієнти:
– 1 цибулина;
– 500 г печериць;
– 200 г сметани;
– пучок кропу.

Рецепт приготування начинки з грибами:

1. Невеликими кубиками наріжте одну цибулину.

2. Гриби ретельно промийте, натріть їх на великій тертці або поріжте кубиками.

3. На рослинній олії підсмажте до прозорості цибулю, додайте порізані гриби.

4. Коли зі сковороди випарується весь сік, поперчіть, посоліть та додайте приправи за смаком.

5. Обсмажте овочі ще близько трьох хвилин, потім додайте 200 грамів сметани, потушкуйте суміш близько трьох хвилин.

6. В кінці додайте невеликий пучок подрібненого кропу.

Додатково до грибів ви можете додати рис, яйця, сир чи курку.

Начинка для млинців з печінки

Млинці з печінковою начинкою
Млинці з печінковою начинкою

Інгредієнти:
– 300 г печінки тріски, курячої або ж серця;
– 1 морква;
– 1 цибулина;
– вершкове масло.

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Рецепт приготування печінкової начинки

1. Наріжте соломкою 300 грамів курячої або будь-якої іншої печінки чи серця.

2. На тертці натріть одну моркву і поріжте півкільцями одну цибулину.

3. Розігрійте в сковороді олію, покладіть в неї овочі і трішки обсмажте.

4. Відкладіть овочі в бік і обсмажте до утворення рум’яної скоринки печінку. В кінці приготування посоліть та поперчіть.

5. Готові продукти перемішайте і подрібніть за допомогою м’ясорубки або блендера. Якщо маса вийде сухуватою, додайте до неї трохи вершкового масла.

Млинці солоні з печінковою начинкою
Печінкова начинка для млинців

Начинка для млинців з фаршу

Млинці з фаршу
Млинці з фаршу

Інгредієнти:
– 1 середня морква;
– 1 середня цибулина;
– 300 г фаршу;
– рис, гриби, яйця.

Рецепт приготування начинки з фаршу

1. Наріжте одну середню моркву і середню цибулину.

2. Налийте в сковороду рослинну олію. Коли вона нагріється, покладіть овочі і обсмажте їх.

3. Потім додайте в сковороду фарш і розімніть його ложкою так, щоб не залишилося грудочок.

4. Отриману суміш посоліть, поперчіть і смажте до десяти хвилин.

5. При бажанні до фаршу можна додати трохи томатної пасти або вершків, але при цьому потрібно стежити, щоб вся зайва рідина випарувалася.

6. До фаршу додайте попередньо зварений рис, обсмажені шампіньйони чи зварені яйця. 

Смачного!

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Теги: LifeStyle Food and Drinks Здорове харчування
Джерело: LifeStyle 24
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