Надихнулася образами принцеси Діани: в мережі обговорюють сукню Меланії Трамп

Президент США і його дружина прибули до Лондона з метою відвідати кілька офіційних заходів. На першій офіційній зустрічі з британським монархом 49-річна Меланія Трамп з'явилася у світлому образі, який порівнюють з кількома виходами принцеси Діани.

Про бездоганне почуття стилю принцеси Діани не припиняють говорити навіть через 20 років після її смерті. Сьогодні її образами надихаються Кейт Міддлтон, Меган Маркл та інші представники королівської сім'ї. Так, для першої зустрічі з Єлизаветою ІІ, яка відбулася в рамках триденного візиту до Великобританії, Меланія Трамп також вирішила обрати подібне вбрання до принцеси Уельської.

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На зустрічі в Букінгемському палаці 49-річна перша леді США з'явилася у білій елегантній сукні. Довжина плаття було до колін, декольте – закритим, а талія підкреслена темним поясом. В таких самих тонах американська красуня підібрала головний аксесуар королівської сім'ї – капелюшок.



Меланія Трамп у Лондоні / Getty Images

Після виходу Дональда Трампа і його дружини в мережі почали обговорювати схожість її вбрання з кількома образами британської ікони стилю. Принцеса Діана виходила в подібних сукнях і костюмах у такій самій кольоровій гамі у 1985 та у 1995 роках.