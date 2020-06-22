Співачка Надія Дорофєєва поділилась з прихильниками новими знімками. Для імпровізованої фотосесії вона обрала образ, що дуже нагадував look школярки з аніме.

Надія Дорофєєва у стилі школярки з аніме

Знімки з'явились на інстаграм-сторінці Надії Дорофєєвої та одразу ж отримати сотні коментарів. Артистка позувала перед камерою в ультракороткій спідниці в складку і червоній укороченій сорочці. Пікантний образ, який підкреслив бездоганну фігуру, зірка доповнила білосніжними гетрами і кросівками.

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Подбала Надія Дорофєєва і про зачіску. Співачка заплела високий хвіст, який ще більше нагадував образ школярки.



Надія Дорофєєва в образі школярки / Фото Instagram / @nadyadorofeeva

Відомо, що вбрання для Надії Дорофєєвої підбирала професійна стилістка Євгенія Скварська. Ймовірно, через це look української знаменитості бездоганно відтворював стиль аніме.



Нові фото Надії Дорофєєвої / Фото Instagram / @nadyadorofeeva



Надія Дорофєєва влаштувала стильну фотосесію / Фото Instagram / @nadyadorofeeva

Що таке аніме

Японська анімація вже давно набула шаленої популярності у світі. Головною відмінністю її є те, що аніме орієнтується не на глядачів дитячого віку, а на підлітків та дорослих. Тому й школярки тут часто постають в ультракоротких спідницях і сорочках, що ледь прикривають тіло.



Школярки в аніме / Фото Pictures and Wallpapers