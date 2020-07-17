Організатори розважального шоу "Танці з зірками 2020" поступово розсекречують учасників проєкту. Надія Мейхер стала другою конкурсанткою та складе конкуренцію Олегу Виннику на шоу.

Своє рішення Надія Мейхер озвучила на інстаграм-сторінці шоу. Артистка записала інтригуюче відеозвернення, в якому продекламувала вірш про танці та постала у розкішних і пікантних образах, які підтверджують, що зірка готова до будь-яких перевтілень. Тому вже восени Надія Мейхер вийде на паркет "Танців з зірками" та побореться за головний кубок проєкту.

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За традицією, Надія Мейхер передала естафету іншій потенційній учасниці. Нею стала колишня солістка гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос. Та чи погодиться модель та молода матуся на участь в новому сезоні "Танців з зірками", прихильники шоу дізнаються невдовзі.

Цікаво, що Надія Мейхер має великі шанси проявити себе на проєкті. Все тому, що в студентські роки вона активно займалась танцями та і тепер підтримує форму, відвідуючи тренування для балерин.

Що відомо про новий сезон "Танців з зірками"

Наприкінці серпня на телеканалі "1+1" стартує новий сезон "Танців з зірками". Організатори вже переконують, що проєкт буде видовищним та зможе здивувати глядачів. Та як проводитимуть зйомки в час пандемії, наразі не розсекречують.

Водночас вже відомі імена зіркових суддів. Оцінювати виступи будуть Влад Яма, Катерина Кухар і Григорій Чапкіс. Ймовірно, на шоу запросять ще одного експерта. В попередні роки ними були Монатік та Франциско Гомес.

Відомі й перші імена учасників "Танців з зірками". За кубок проєкту поборються Олег Винник та Надія Мейхер. Вони побували на шоу у 2019 році як запрошені гості та вперше вийдуть на паркет як конкурсанти. Загалом зіркових пар на "Танцях" буде 14.