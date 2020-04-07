Надія Бабкіна перебуває у штучній комі: що відомо про її особисте життя

У ЗМІ шириться інформація про те, що російська естрадна співачка Надія Бабкіна перебуває у комі через погіршення стану в зв’язку із захворюванням коронавірусом.

Російські ЗМІ зазначають, що 70-річну народну артистку госпіталізували у важкому стані з двобічною пневмонією. Йдеться навіть про те, що їй зробили тест на COVID-19, який показав позитивний результат. Втім через важкий стан здоров’я, медики вирішили ввести її у штучну кому.

Більше про Надію Бабкіну Надію Бабкіну госпіталізували з коронавірусом та ввели в штучну кому – ЗМІ

Що відомо про особисте життя Надії Бабкіної?

Вперше Надія Бабкіна закохалася у 17 років, ще бувши студенткою-першокурсницею. Дружина її обранця, заслуженого артиста Олега Гольдеса, дізнавшись про їхній роман, поскаржилася на розлучницю в деканат, і Бабкіну з ганьбою відрахували з музичного училища.

Першим її чоловіком став музикант Володимир Заседателев. Пара познайомилася в аеропорту. Їхні стосунки розвивалися досить швидко, тож вже через пів року вони зіграли весілля. У 1975 році у подружжя народився син Данило.



Надія Бабкіна зі своїм чоловіком

Їхній шлюб тривав 17 років, але щастя в сім’ї швидко обірвалося. Подружжя часто зраджувало одне одному, тож стосунки дали тріщину. Музикант не змирився з популярністю подружжя і потай від неї завів роман. За наполяганням коханки він розлучився.

З того часу вони не спілкувалися і бачилися лише на весіллі сина у 2007 році. У травні 2012 року Володимир пішов з життя через ішемічну хворобу серця.

Друга любов до Бабкіної прийшла несподівано у 2003 році, під час конкурсу пісень, де виконавиця виступала в ролі судді. Обранцем Надії став співак Євген Гор, який був молодшим від неї на 20 років.



Надія Бабкіна та Євгеній Гор

Такий роман спочатку шокував усіх прихильників виконавиці. Подейкували, що Гор використовує Бабкіну заради слави та грошей, і навіть проживає в окремій квартирі. Однак чутки на пару ніяк не повпливали.

З моменту їхнього знайомства, Гор не наважувався узаконити стосунки. На його думку, штампи у паспорті – це лише формальність. Зараз Євгену Гору 40 років.



Бабкіна з Гором в теперішній час

У 2010 році її син подарував їй онучка. У Данила народився син Георгій. У 2013 році він подарував Надії Бабкіній ще й внучку Віру. У 2015 році в співачки з’явилася ще одна внучка Марфа.



Онуки Надії Бабкіної