24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Надія Бабкіна вийшла з штучної коми, – ЗМІ

- Читать новость на русском
Надія Бабкіна / Instagram / @ngbabkina

Естрадну російську співачку Надію Бабкіну 6 квітня госпіталізували з пневмонією та підозрою на коронавірус. Проте COVID-19 в артистки не підтвердили. Згодом Надію ввели в медикаментозну кому. Сьогодні, 14 квітня, вона прийшла до тями.

У світі зафіксовано чимало випадків, коли люди зверталися в лікарню з пневмонією і у них діагностували коронавірус. Щодо ситуації з Надією Бабкіною, то спершу російські ЗМІ також писали, що артистка хвора на COVID-19, проте її представник спростував цю інформацію.

Читайте також: Актор "Гри престолів" Крістофер Гів'ю оголосив, що поборов COVID-19

Наразі російське видання "МК" повідомляє про те, що Надія вийшла із штучної коми. Після відлючення апарату штучної вентиляції легень вона перебуває у свідомості та може дихати самостійно. Стан артистки лікарі оцінюють, як стабільний.

Представники знаменитості розповіли, що після того, як Надія дізналася про тиждень свого перебування у комі, то дуже здивувалася. Зірка одразу попросила смаженої картоплі з грибами. Але, згадавши, що триває християнський піст, відмовилася від їжі. 

Додамо, станом на 14 квітня в Росії підтвердили 21 102 випадки інфікування коронавірусом. Загалом провели 1,4 мільйони тестів та виявили хворобу у 82 російських регіонах.


Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle Новини Росії Зіркові хвороби
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:16 Що потрібно святити на Великдень – які продукти можна і не можна класти до кошика
Квітослава Туз
сьогодні 09:33 Подушка та ковдра замість сукні: як зірки в Україні та світі приміряють "карантинний" тренд
Уляна Журба
13 квітня 20:02 Без Євробачення та Канн: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус
Уляна Журба
13 квітня 16:10 Як приготувати смачну паску: 5 рецептів запашної випічки із Західної України
Квітослава Туз
11 квітня 14:53 Від "Караоке на Майдані" до Євробачення: цікаві факти про творчість MELOVIN, які вражають

Новини
Більше новин