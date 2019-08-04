Надія Дорофєєва засвітила пружні сідниці на відпочинку: спекотні фото

Популярна українська співачка Надія Дорофєєва, яка виступає у складі гурту "Время и Стекло", вирушила на відпочинок зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. З курортного міста зірка встигла опублікувати сонячні знімки, на яких постала у сексуальних образах.

Цього разу Надія Дорофєєва обрала для сімейної відпустки колоритну Італію. Артистка зі своїм чоловіком вирушили до провінції Лечче, що в південній частині країни. Навіть на курорті Надія Дорофєєва не забула про свій блог в Instagram, відтак поділилась у мережі запальними знімками.

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Гарячі фото зіркове подружжя зробило під час прогулянки на яхті. Там Надія Дорофєєва постала перед камерою у суцільному рожевому купальнику, в якому оголила свої пружні сідниці. Артистка лягла на диван, зайнявши досить грайливу позу.

Яхта, серпень, і ми з тобою закохані, – процитувала вона у дописі пісню Валентина Стрикало.

А от в останній день відпочинку Надія Дорофєєва приміряла чорний купальник, в якому показала приголомшливу фігуру. Мабуть, вбрання дружини надихнуло Володимира Дантеса на спогади про медовий місяць. Чоловік вирішив повторити пікантне фото, зроблене під час їхнього відпочинку, показавши зблизька сідниці артистки.

"Фінальний! Сьогодні останній перехід і ми полетимо. У наш медовий місяць була зроблена подібна фотографія. І ось напередодні 8 років спільного життя, ідеально закосплеїли", – написав Володимир Дантес.