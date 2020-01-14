Надія Матвєєва ледь не стала жертвою грабіжників: що врятувало телеведучу

Успішна українська телеведуча зізналася, що ледь не втратила свій гаманець зі всіма документами просто в центі столиці. Надію Матвєєву вберегла її пильність, завдяки якій вона запобігла крадіжці. Зіркові колеги відреагували на ситуацію на сторінках соціальних мереж.

Популярність та народна любов не в змозі вберегти від підступних намірів злодіїв. Так, вже друга вітчизняна зірка оприлюднила історію пограбування у новому році. Спочатку співачка MARUV лишилася сумки з грошима та документами, які викрали у центрі столиці з автомобіля знаменитості. Тепер про спробу пограбування зізналася телеведуча Надія Матвєєва, опублікувавши інформацію про інцидент на особистій сторінці в фейсбуці.

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За словами Матвєєвої, три дівчини ромської зовнішності витягли гаманець з її сумки в підземному магазині в центрі Києва. Жінка відчула в сумці дивне ворушіння й зловила злодійок "на гарячому".

Я голосно і загрозливо: "Сперли?!" Вона простягла мені мій гаманець,

– повідомила телеведуча.



Надія Матвєєва / Instagram / @nadezhda_matveeva_nadya

Дівчина запевнила, що це справа рук хлопця, який втік з місця злочину. На щастя, Надія Матвєєва зуміла запобігти втраті особистих коштів та документів. Вона дала кілька порад своїм прихильникам та порадила ніколи не втрачати пильність.

У людних місцях сумка повинна бути надійно закрита, притиснута до тіла і обов'язково перед очима, в полі зору. Для гаманця, телефону, цінних речей – спеціальне відділення або кишеня в сумці,

– зауважила телеведуча.

Зіркові колеги висловили свої переживання стосовно ситуації та радість від того, що цінні речі залишилися на місці.



Реакція знаменитих колег / Screenshot / Facebook / @Nadezhda Matveeva