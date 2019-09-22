Надія Матвєєва повернеться на шоу "Танці з зірками 2019" в ролі ведучої

Минув усього тиждень, як Надія Матвєєва покинула популярне шоу "Танці з зірками 2019". Однак на цьому її співпраця з проєктом не завершилась: в неділю, 22 вересня, телеведуча буде зустрічати учасників після виступів.

За традицією, напередодні нового випуску шоу "Танці з зірками 2019" організатори оприлюднили ім'я ведучого балкону. У 5 випуску цю роль у прямому ефірі виконає Надія Матвєєва. Знаменита телеведуча вже встигла прокоментувати своє повернення у проєкт.

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"Ура! Я знову побачуся з вами на "Танцях з зірками 2019". Буду ведучою зіркового балкона у п'ятому ефірі у неділю, 22 вересня. Щиро радію можливості зустрітися з людьми, яких полюбила за години перебування у проєкті. Бути ведучою для мене більш природно, ніж танцівницею. Отже, впевнена, що все буде добре", – зазначила Надія Матвєєва.

Як відомо, перед прем'єрним випуском шоу "Танці з зірками 2019" організатори шоу заявили, що головним ведучим проєкту став Юрій Горбунов. Компанію йому склала поп-діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль, яка щонеділі заворожує глядачів неймовірними вбраннями та дотепними коментарями. Водночас ведучі балкону щоразу змінюються. Так, цю роль вже встигли виконати Ігор Ласточкін, Олег Винник, Наталія Могилевська та Леся Нікітюк.

Щодо самого 5 випуску "Танців з зірками 2019", то організатори готують для прихильників один із найзворушливіших ефірів. Темою вечору буде "Рік, який змінив життя". Учасники проєкту поділяться особливими подіями, про які ще не розповідали досі, та покажуть тематичні постановки.