Надія Мейхер дебютувала в українському кіно: ефектні кадри

Екс-солістка гурту "ВІА Гра" та дизайнер Надія Мейхер здійснила ще одну свою мрію. Зірка дебютувала в кіно, про що розповіла своїм прихильникам в Instagram.

За словами Надії Мейхер, це вперше вона зіграла головну роль у багатосерійній кінострічці. Режисером фільму "Ніщо не трапляється двічі" виступила Оксана Байрак. Під час написання сценарію вона уявила, що саме Надія Мейхер гармонійно доповнить нелегку роль української жінки.

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Так і сталось: екс-співачка ефектно постала у 16-серійній кінострічці. Спершу Надія Мейхер перевтілилась у молоду маму, яка через життєві труднощі змушена покинути свою дитину, а згодом зірка майстерно показала свою героїню за 20 років після нелегкого рішення.

Збулася ще одна мрія дитинства – це зйомка в кіно. І мрія зіграти не красуню, а зіграти у гру під назвою "життя", де, як і в житті, ми різні. Особливо моя героїня Раїса. Такої долі навіть ворогу не побажаєш. Але ось побути "у шкірі" цього персонажа було неймовірно цікаво і повчально,

– зізналась Надія Мейхер.

До допису зірка додала кадри із фільму "Ніщо не трапляється двічі". Прем'єра фільму на телеекранах відбудеться 11 лютого.

Варто зазначити, що самі зйомки мелодрами проходили у чотирьох країнах – Україні, Грузії, Іспанії та Йорданії. Перші серії фільму були написані режисером Оксаною Байрак, а от продовження життєвої історії їй допомагали створити Марія Бек та Олена Бойко.