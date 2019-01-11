Надія Мейхер підкреслила пишні форми мереживним топом: гарячі фото

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Надія Мейхер показала своє тіло у пікантному вбранні
Надія Мейхер показала своє тіло у пікантному вбранні / Instagram / @nadyameiher

Екс-солістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер активно розвиває свій дизайнерський бренд Meiher by Meiher. Зірка сама бере участь у рекламних кампейнах, демонструючи пікантне вбрання.

У блозі Надія Мейхер опублікувала кілька грайливих фото, примірявши новинки бренду. Зірка постала перед прихильниками у чорному топі з мереживом, який підкреслив її пишні груди. Екс-співачка доповнила свій сексапільний образ чокером, що нагадав користувачам мережі фільм "50 відтінків сірого".

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Надія Мейхер показала грайливий образ
Надія Мейхер показала грайливий образ / Instagram / @nadyameiher

Окрім цього, Надія Мейхер приміряла крислатий капелюх винного кольору та підвела губи помадою такого ж відтінку. Стильний аксесуар додав ще більшої грайливості її образу. 


Надія Мейхер у рекламі свого бренду / Instagram / @nadyameiher

Таким чином Надія Мейхер не тільки привернула увагу до свого брендового одягу, але й оголосила про сюрпризи для клієнтів. Дизайнер дала чималі знижки, які потішили не одну модницю. 

Теги: Новини України LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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