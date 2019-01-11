Надія Мейхер підкреслила пишні форми мереживним топом: гарячі фото
Екс-солістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер активно розвиває свій дизайнерський бренд Meiher by Meiher. Зірка сама бере участь у рекламних кампейнах, демонструючи пікантне вбрання.
У блозі Надія Мейхер опублікувала кілька грайливих фото, примірявши новинки бренду. Зірка постала перед прихильниками у чорному топі з мереживом, який підкреслив її пишні груди. Екс-співачка доповнила свій сексапільний образ чокером, що нагадав користувачам мережі фільм "50 відтінків сірого".
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Надія Мейхер показала грайливий образ / Instagram / @nadyameiher
Окрім цього, Надія Мейхер приміряла крислатий капелюх винного кольору та підвела губи помадою такого ж відтінку. Стильний аксесуар додав ще більшої грайливості її образу.
Надія Мейхер у рекламі свого бренду / Instagram / @nadyameiher
Таким чином Надія Мейхер не тільки привернула увагу до свого брендового одягу, але й оголосила про сюрпризи для клієнтів. Дизайнер дала чималі знижки, які потішили не одну модницю.
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