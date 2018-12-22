Надія Мейхер показала, як виглядала в 12 років: новорічні фото

Співачка та дизайнер Надія Мейхер, яка була учасницею гурту "ВІА Гра", перед новорічними святами вирішила порадувати прихильників у мережі. Артистка показала архівні знімки зі шкільних років.

Перед камерою Надія Мейхер позувала у червоній сукні, яка підкреслила струнку талію та пишні форми. За словами артистки, світлини вона зробила ще у шкільні роки, коли їй було всього 12 років. Однак ще тоді Надія Мейхер виглядала ефектно та не за роками дорослою.

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1994 – 1995 роки.. Мені близько 12 років... Ніс червоний, мені моторошно і холодно. Але я стійко витримала першу шкільну популярність,

– згадала Надія Мейхер.

Артистка зізналась, що на передноворічному святі виконала запальне танго під акомпанемент вчителя музики. Після виступу Надії Мейхер всі захотіли з нею сфотографуватись біля ялинки. Це, за словами знаменитості, був один зі знаків, що свідчив про майбутню кар'єру артистки.

"Пам'ятаю з цього шкільного подіуму я близько години не сходила. Станцювавши танго на новорічному святі школи № 1 мого рідного міста Волочиськ (акомпанував учитель музики, граючи на баяні), дівчата та хлопці з різних класів вирішили, що зі мною треба обов'язково сфотографуватися. На пам'ять залишилися тільки ці два фото. Мабуть, це був один з доленосних знаків, що обіцяли в майбутньому шалену популярність", – додала Надія Мейхер.



Надія Мейхер у шкільні роки / Instahram @nadyameiher



Надія Мейхер на новорічному святі у школі / Instahram @nadyameiher