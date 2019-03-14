Надія Мейхер показала, як виглядає без макіяжу

Екс-солістка гурту "ВІА Гра", телеведуча і дизайнер Надія Мейхер – одна з небагатьох представниць українського шоу-бізнесу, яка не боїться поставати перед камерою без макіяжу. І виглядає вона при цьому приголомшливо.

10 квітня дизайнер Надія Мейхер відсвяткує свій 37-ий день народження. Та поки до свята залишається менше, ніж за місяць, артистка вирішила показати ефектне фото та поділитись думками щодо свого віку.

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"У квітні мені 37. І життя тільки починається. У новій якості, з новими емоціями... Мудро і глибоко... Наповнена. Відчуваю себе, як найкращі червоні вина з Grand Reserve", – зізналась Надія Мейхер.

Такий мотиваційний допис вона доповнила знімком, зробленим в авто. Надія Мейхер зробила селфі, показавши своє обличчя без будь-якого макіяжу, проте із чарівною усмішкою. Вбрана у буденний одяг, зірка виглядало неперевершено.

Хто така Надія Мейхер?Знана українська співачка, яка була однією з перших учасниць гурту "ВІА Гра". У 2005 році Надія Мейхер покинула вокальний колектив, а вже у 2009 році знов повернулась до гурту. У творчій паузі вокалістка активно розвивала кар'єру телеведучої. Надія Мейхер вела програми "Неймовірні історії кохання" та "Неймовірна правда про зірок". Наразі зірка активно розвиває свою дизайнерську справу та створює розкішні вбрання для українок.