Надія Мейхер показала, як виглядає без макіяжу

229
Надія Мейхер показала лице без макіяжу
Надія Мейхер показала лице без макіяжу / Instagram / @nadyameiher

Екс-солістка гурту "ВІА Гра", телеведуча і дизайнер Надія Мейхер – одна з небагатьох представниць українського шоу-бізнесу, яка не боїться поставати перед камерою без макіяжу. І виглядає вона при цьому приголомшливо.

10 квітня дизайнер Надія Мейхер відсвяткує свій 37-ий день народження. Та поки до свята залишається менше, ніж за місяць, артистка вирішила показати ефектне фото та поділитись думками щодо свого віку. 

Читайте також: Надія Мейхер дебютувала в українському кіно: ефектні кадри

"У квітні мені 37. І життя тільки починається. У новій якості, з новими емоціями... Мудро і глибоко... Наповнена. Відчуваю себе, як найкращі червоні вина з Grand Reserve", – зізналась Надія Мейхер. 

Такий мотиваційний допис вона доповнила знімком, зробленим в авто. Надія Мейхер зробила селфі, показавши своє обличчя без будь-якого макіяжу, проте із чарівною усмішкою. Вбрана у буденний одяг, зірка виглядало неперевершено. 

Хто така Надія Мейхер?Знана українська співачка, яка була однією з перших учасниць гурту "ВІА Гра". У 2005 році Надія Мейхер покинула вокальний колектив, а вже у 2009 році знов повернулась до гурту. У творчій паузі вокалістка активно розвивала кар'єру телеведучої. Надія Мейхер вела програми "Неймовірні історії кохання" та "Неймовірна правда про зірок". Наразі зірка активно розвиває свою дизайнерську справу та створює розкішні вбрання для українок. 

blog_ava
Як незаконний Кримський міст став головним болем для Росії
13 березня
10424
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Краса
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як носити червоний костюм: яскраві приклади знаменитостей
13 березня 19:26 Як носити червоний костюм: яскраві приклади знаменитостей
592
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
13 березня 13:13 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
12419
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес: історія кохання знаменитої пари
12 березня 12:31 Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес: історія кохання знаменитої пари
1053
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
12 березня 11:50 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
2511
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
11 березня 18:00 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
2271
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук