Надія Мейхер прокоментувала поцілунки з Юрієм Горбуновим у серіалі "Великі Вуйки"

Днями у Києві відбулась довгоочікувана презентація серіалу "Великі Вуйки", який невдовзі з'явиться на телеекранах. Багатосерійний фільм привернув чималу увагу вітчизняних ЗМІ, а допрем'єрний показ відвідали головні актори. Зокрема, Надія Мейхер, яка не оминула каверзного питання.

У програмі "Світське життя" вона зізналась, що у серіалі вона перевтілилась у кохану дівчину гуцула Івана Петрука, якого зіграв Юрій Горбунов. Під час зйомок актори вирішили додати пікантності стосункам їхніх персонажів, тому внесли до сценарію корективи: Надія Мейхер та Юрій Горбунов пристрасно поцілувались перед камерою. Та якщо Катерина Осадча вже знає про цю сцену, то для чоловіка Надії вона стане сюрпризом.

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Насправді поцілунки в нас вийшли абсолютно незаплановані. Ми хотіли перчику трішки додати. Тому мій чоловік про це ще не знає. Ти вже знаєш, що ми цілувалися з твоїм чоловіком. Ну як цілувалися? Ну так, спробували,

– розповіла Надія Мейхер Катерині Осадчій.



Надія Мейхер і Юрій Горбунов у серіалі "Великі Вуйки" / ТСН

Окрім цього, акторка зізналась, що персонаж Галини був для неї дуже цікавим. Вжитись у роль Надії Мейхер далось досить легко, адже вона неодноразово стикалась із такими жінками.

"Галя – така собі скромна жіночка, яка ніяк не може влаштувати своє життя, яка розчарувалася в чоловіках, і от їй дуже хочеться зустріти справжнє кохання, яке було б взаємним. Оскільки я дуже багато у своєму житті подорожувала, їздила на гастролі потягом, то бачила цих персонажів. Мені подобаються ці жінки, їхні зачіски, макіяж, інколи є такий натяк на 90-ті", – поділилась Надія Мейхер.

Що відомо про "Великі Вуйки"?

Прем'єра серіалу "Великі Вуйки" відбудеться у понеділок, 14 жовтня. За сюжетом, гуцули із серіалу "Останній москаль" їдуть до Києва, де на них чекатимуть нелегкі випробування. На прохання сільського голови вони будуть намагатись отримати кошти на будівництво дороги до села.

"Гуцули, які все життя провели в горах, потраплять у найбільший мегаполіс України. У столиці їм доведеться не тільки познайомитися з новими персонажами, а й адаптуватися до нового ритму життя. Сучасна квартира з безліччю малознайомої техніки, багатолюдне метро з великими ескалаторами, торгові центри зі спокусливими пропозиціями, салони краси, гастрономічні відкриття та безліч розваг", – анонсував Юрій Горбунов.

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