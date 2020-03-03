Надія Мейхер прокоментувала заяви щодо її пластичних операцій

Українська співачка, акторка і ведуча Надія Мейхер неодноразово стикалась із заявами хейтерів щодо пластичних операцій. Прихильники підозрювали, що вона кілька разів зверталась до хірургів, аби збільшити груди.

Секс-символ українського шоу-бізнесу Надія Мейхер вирішила прокоментувати всі чутки. Артистка стала зірковою гостею шоу "Слава+", що виходить на ютуб-каналі "Люкс ФМ", де відверто розповіла про ставлення до пластичних операцій.

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Надія Мейхер зізналась, що ніколи не збільшувала груди, однак переконати хейтерів у цьому фактично неможливо. Тому зірка звернулась до них та порадила пошукати у мережі архівні фото, на яких будуть видно її пишні форми.

Ми живемо у ХХІ столітті, коли можна загуглити, як Надія Мейхер виглядала в юнацькі роки. У мене багато цих фотографій, на яких видно, що дівчинка рано розвивалася і тут не потрібно до лікаря ходити і так все зрозуміло. Я зазвичай кажу: "Доторкніться, я трьох дітей вигодувала",

– розповіла Надія Мейхер.

Сама Надія Мейхер не приховує, що негативно ставиться до пластичних операцій. Навіть уколи краси артистка не хоче практикувати.

Я до пластики абсолютно категорична. Навіть не просто до пластики, а й до уколів краси... Проблема нашого суспільства – це бажання бути ідеальним. На жаль, це призводить до згубних наслідків. Якщо подивитися на наших дівчат, які роблять щось з собою, вони стають схожими один на одного: схожі носи, губи, рівненькі лоби... У мене рухається лоб, у мене немає ніяких уколів,

– додала вона.

Надія Мейхер переконана, що жінка ніколи не буде щасливішою, якщо завжди хотітиме щось у собі змінити. Головне, на думку зірки, – це взаємне кохання та багатий внутрішній світ, тоді зайвий "тюнінг" не буде потрібний.

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