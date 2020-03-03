24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Надія Мейхер прокоментувала заяви щодо її пластичних операцій

- Читать новость на русском
Надія Мейхер розповіла, чи робила пластичні операції / Пресслужба

Українська співачка, акторка і ведуча Надія Мейхер неодноразово стикалась із заявами хейтерів щодо пластичних операцій. Прихильники підозрювали, що вона кілька разів зверталась до хірургів, аби збільшити груди.

Секс-символ українського шоу-бізнесу Надія Мейхер вирішила прокоментувати всі чутки. Артистка стала зірковою гостею шоу "Слава+", що виходить на ютуб-каналі "Люкс ФМ", де відверто розповіла про ставлення до пластичних операцій. 

Дивіться також: Надія Мейхер показала, як виглядає без макіяжу

Надія Мейхер зізналась, що ніколи не збільшувала груди, однак переконати хейтерів у цьому фактично неможливо. Тому зірка звернулась до них та порадила пошукати у мережі архівні фото, на яких будуть видно її пишні форми. 

Ми живемо у ХХІ столітті, коли можна загуглити, як Надія Мейхер виглядала в юнацькі роки. У мене багато цих фотографій, на яких видно, що дівчинка рано розвивалася і тут не потрібно до лікаря ходити і так все зрозуміло. Я зазвичай кажу: "Доторкніться, я трьох дітей вигодувала",
– розповіла Надія Мейхер. 

Сама Надія Мейхер не приховує, що негативно ставиться до пластичних операцій. Навіть уколи краси артистка не хоче практикувати. 

Я до пластики абсолютно категорична. Навіть не просто до пластики, а й до уколів краси... Проблема нашого суспільства – це бажання бути ідеальним. На жаль, це призводить до згубних наслідків. Якщо подивитися на наших дівчат, які роблять щось з собою, вони стають схожими один на одного: схожі носи, губи, рівненькі лоби... У мене рухається лоб, у мене немає ніяких уколів,
– додала вона. 

Надія Мейхер переконана, що жінка ніколи не буде щасливішою, якщо завжди хотітиме щось у собі змінити. Головне, на думку зірки, – це взаємне кохання та багатий внутрішній світ, тоді зайвий "тюнінг" не буде потрібний. 

Про дружбу у "ВІА Грі", стосунки з чоловіком та виховання трьох дітей – у свіжому випуску СЛАВА+:

 

Що відомо про екскомандира "Айдару" Сергія Мельничука, якого затримали у Греції
сьогодні
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Краса
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:26 Вихідні дні у березні 2020: як українці відпочивають на 8 березня
Квітослава Туз
2 березня 18:00 10 найкращих серіалів всіх часів
Марта Вересюк
2 березня 17:28 "Людина-невидимка": свіжий погляд на історію, яку кілька разів екранізували
Юлія Ліпенцева
2 березня 16:19 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
2 березня 13:16 Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
Уляна Журба
Новини
Більше новин
Залиште відгук