Надія Мейхер відверто зізналась, чому вона хотіла стати співачкою

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Надія Мейхер відверто зізналась, чому вона хотіла стати співачкою
Надія Мейхер відверто зізналась, чому вона хотіла стати співачкою / Instagram / @nadyameiher

Українська дизайнерка та екс-солістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер вирішила пригадати своє дитинство. Зірка зізналась, що саме в юні роки захотіла підкорити сцену, здійснивши мрію своєї матері.

Надія Мейхер – успішна співачка, дизайнер та телеведуча. Не менш популярним є і її блог у соцмережі Instagram, де артистка ділиться архівними знімками та щемливими спогадами. 

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Днями Надія Мейхер вкотре поринула у дитинство та розповіла, що саме тоді зародилась її мрія підкорити сцену. Українська знаменитість зазначила, що колись її мама хотіла стати співачкою, однак реалізувати цей задум їй не вдалось. Тому, очікуючи на появу доньки, Галина Грановська сподівалась, що колись дівчинка здійснить її мрію. 

Я давно помітила, що практично вся творчість, за яку беруся, родом з дитинства. Колись я дізналася про мрію моєї мами стати співачкою. Але вона так і залишилася там, в минулому... Якась жінка сказала їй, що під час вагітності потрібно загадувати, якою буде на вигляд дочка, і ким ти хочеш, щоб вона стала, коли виросте. І все це збулося,
– розповіла Надія Мейхер. 

Зірка зізналась, що її мама завагітніла, коли їй було 18 років. Батьки Галини Грановської не підтримували її мрію стати співачкою, адже були переконані, що це не професія, яка може принести прибуток. 

"Я точно знаю, що не просто здійснюю мрію матусі. А те, що мій сильний рід чекає від мене чогось значимого, високо духовного... Я безмежно вдячна Богу, що народилася в цей час, в цій сім'ї", – додала Надія Мейхер. 

До допису зірка додала архівні фото батьків. Окрім цього, Надія Мейхер показала, як виглядала у віці 1 року. Чарівні кадри замилували мережу. 

 

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Теги: LifeStyle Музика Новини України
Джерело: LifeStyle 24
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