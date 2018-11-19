Надія Мейхер засвітила пишне декольте в ефектній сукні: фото

Екс-солістка гурту "ВІА Гра" та дизайнер Надія Мейхер-Грановська показала пікантне фото, на якому засвітила пишне декольте. Знімок днями з'явився в Instagram та одразу ж розбурхав мережу.

Надія Мейхер-Грановська, як і всі представниці українського шоу-бізнесу, активно веде свій блог. Із підписниками зірка ділиться кадрами з буденного життя та зі зйомок.

Читайте також: Позитив із "Время и Стекло" зізнався, що бачив оголену Надію Дорофеєву: несподівані деталі

Днями екс-солістка гурту "ВІА Гра" показала фото в чорній звабливій сукні власного бренду. Вбрання було прозорим на животі та вигідно підкреслювало пишні форми Надії Мейхер-Грановської. Свій образ зваблива світська левиця доповнила лаконічною прикрасою з перлинками.

Судячи з хештегів, які артистка виставила під дописом, такий look вона засвітить у новорічному шоу. Раніше Надія Мейхер-Грановська показала інше фото у світлій сукні, зізнавшись, що вже "готується до ялинок".