Надія Мейхер засвітила пишне декольте в ефектній сукні: фото

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Надія Мейхер-Грановська
Надія Мейхер-Грановська / Instagram / @nadyameiher

Екс-солістка гурту "ВІА Гра" та дизайнер Надія Мейхер-Грановська показала пікантне фото, на якому засвітила пишне декольте. Знімок днями з'явився в Instagram та одразу ж розбурхав мережу.

Надія Мейхер-Грановська, як і всі представниці українського шоу-бізнесу, активно веде свій блог. Із підписниками зірка ділиться кадрами з буденного життя та зі зйомок. 

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Днями екс-солістка гурту "ВІА Гра" показала фото в чорній звабливій сукні власного бренду. Вбрання було прозорим на животі та вигідно підкреслювало пишні форми Надії Мейхер-Грановської. Свій образ зваблива світська левиця доповнила лаконічною прикрасою з перлинками. 

 

Судячи з хештегів, які артистка виставила під дописом, такий look вона засвітить у новорічному шоу. Раніше Надія Мейхер-Грановська показала інше фото у світлій сукні, зізнавшись, що вже "готується до ялинок". 

 

Теги: LifeStyle Новини України Мода
Джерело: 24 Канал
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