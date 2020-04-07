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Надію Бабкіну госпіталізували з коронавірусом та ввели в штучну кому – ЗМІ

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Надія Бабкіна / Instagram / @ngbabkina

Російська естрадна співачка Надія Бабкіна кілька днів тому була госпіталізована з двосторонньою пневмонією. Російські ЗМІ пишуть, що в артистки підтвердили коронавірус, а після погіршення стану здоров'я ввели в штучну кому.

Щодо захворювання Надії Бабкіної точаться суперечки. Одні засоби масової інформації стверджують, що тест знаменитості на COVID-19 показав позитивний результат, інші кажуть, що коронавірус не підтвердився. А є й такі, що повідомляють про те, що Надія перебуває вдома в доброму здоров'ї та її життю нічого не загрожує.

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Вчора, 6 квітня, російські видання почали писати про те, що Надія Бабкіна почувалася погано ще з 1 квітня. Таку інформацію нібито підтвердив її син Данило Засідатєлєв.

Мама зараз в лікарні. Від початку карантину вона дотримувалася всіх рекомендацій по самоізоляції, скасувала всі зустрічі і поїздки. Але за руку я її не тримав,
– сказав хлопець.

Також Данило додав, що офіційних результатів тесту поки що немає.

В той час чоловік Надії Євген Гор зазначав, що такі новини є фейками і не відповідають дійсності. Він повідомляв, що Бабкіна перебуває вдома і у неї навіть температури немає.

Тепер у ЗМІ зазначають, що в ніч на 7 квітня виконавиці стало гірше і її підключили до апарату штучної вентиляції легень, ввівшив в медикаментозну кому. Результат тесту на COVID-19 виявився негативним, а Надія хворіє двосторонньою пневмонією.

Коментарів Надії Бабкіної щодо ситуації, яка склалася, наразі немає.

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Коронавірус COVID-19 Новини Росії
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