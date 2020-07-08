Зіркове подружжя 5 років тому уклало шлюб. Співак Володимир Дантес чуттєво привітав дружину з річницею весілля, а Надя Дорофєєва вже встигла похизуватись розкішним подарунком чоловіка та зізнатись у коханні.

5 років тому одна з найпривабливіших співачок українського шоу-бізу сказала "так" музиканту та шоумену Володимиру Дантесу. Про подружнє життя пари у пресі точилось чимало чуток, проте Надя Дорофєєва відчуває себе щасливою поряд з коханим чоловіком, який звик її дивувати.

Так, на особистій сторінці в інстаграмі вона вже встигла показати дивовижний подарунок з нагоди 5 річниці весілля, а співак зворушив дружину публічним привітанням у своєму профілі.

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Володимир Дантес опублікував фото Наді Дорофєєвої у тигровому купальнику з закордонної поїздки до океану. На фото зірка без макіяжу тримала обранця за руку й надсилала повітряний поцілунок на камеру. Цей кадр Дантес знайшов в архівах, які вони переглядали з дружиною напередодні річниці весілля. Пара вирішила, що з роками вони стають лише кращими, проте чоловік переконаний, що так позитивно на них впливає не вік, а кохання.

Вчора, переглядаючи наші старі фотографії, ми з тобою вирішили, що роки нас красять. Але мені здається, що це заслуга не років. А заслуга любові! Я, як кіт у маслі, катаюся всі ці 5 років,

– написав Володимир Дантес.

Він завершив привітання словами: "Люблю тебе сильно", та наголосив, що після дерев'яного весілля шлюб стає лише міцнішим і більш усвідомленим. Надя Дорофєєва лаконічно прокоментувала чуттєве привітання, залишивши смайлик у вигляді розбитих від зворушення сердець.

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Дантес не обмежився лише словами й подарував дружині розкішний величезний букет різнобарвних квітів. Презент був наскільки великий, що Дорофєєва ледь тримала його, взявши під руку.

Вона опублікувала фото у домашньому образі total white. На ній легкі штани вільного крою, короткий топ та кардиган. Без макіяжу, з скуйовдженим волоссям та з оголеним підтягнутим животом вона не стримувала свого захвату від подарунка.