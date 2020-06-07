Популярна українська співачка, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вкотре поділилася з фоловерами стильним варіантом аутфіту. Зірка постала на фото у трендових речах.

Надя Дорофєєва навіть під час карантину продовжує диктувати тренди українським модницям. Вона неодноразово влаштовувала домашні фотосесії та приміряла різноманітні образи. Днями на особистій сторінці артистки в інстаграмі з'явилася чергова серія фешн-фотографій.

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Стильний look Наді Дорофеєєвої

Надя Дорофєєва позувала перед камерою у актуальному аутфіті, який ідеально підійде для прохолодної погоди. Її вбрання складалося із сірих джинсів вільного крою з цікавим принтом, чорної oversize сорочки в клітинку та короткої шкіряної куртки. Вона поєднала одяг із білими кросівками на високій підошві. Завершила look стильним головним убором.

Волосся зірка вклала в легкі локони, а на обличчі зробила легкий макіяж. Такий образ гарно підійде для похмурої літньої погоди, а також його можна використати, як чудовий варіант для вечірньої прогулянки.



Стильний образ Наді Дорофєєвої / Instagram / @nadyadorofeeva



Співачка Надя Дорофєєва / Instagram / @nadyadorofeeva