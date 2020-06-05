Популярна співачка – любителька провокативних образів, які демонструють її фігуру. Надя Дорофєєва вирішила поєднати улюблений стрітстайл стиль з сексуальністю, еротично засвітивши груди в розстебнутій олімпійці.

Пікантний кадр з'явився в інстаграм-профілі зірки. Надя Дорофєєва позувала на оригінальному тлі з численними написами та зображеннями, які додавали епатажності її зовнішньому вигляду.

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Зірка позувала у яскравій олімпійці персикового кольору з чорними вставками, капюшоном від бренду Puma. Вона накинула її чорний бюстгальтер та розстебнула блискавку, засвітивши свої пишні груди, які спокусливо виглядали у вбранні.

Дорофєєва накинула капюшон на голову. Частину обличчя зірка прикрила розпущеним волоссям. Співачка позувала з насиченим макіяжем з акцентом на очі, виділивши губи помадою нюдового кольору. На фото вона показала не лише свій розкішний бюст, а й численні татуювання на руках, які додали кадру зухвалості.