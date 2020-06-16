Популярна співачка все частіше публікує провокативні фото зі знімального майданчика. Схоже, Надя Дорофєєва готує гарячий сюрприз для шанувальників, а заразом ділиться відвертими кадрами, на яких демонструє спокусливий бюст.

Чергове фото екссолістка гурту "Время и стекло" показала в інстаграмі. Артистка позувала в суцільному яскраво-рожевому купальнику з чорними вставками, який підкреслював її тонку талію. Попри спеку, Надя Дорофєєва накинула білий банний халат та позувала поряд з обігрівачем.

До теми Надя Дорофєєва засвітила груди в розстебнутій олімпійці: зухвале фото

Проте від локації світлини відволікав увагу пишний бюст зірки. Співачка розстебнула блискавку на грудях, зухвало засвітивши апетитні форми. Досить провокативно на фото виглядали й численні татуювання, яких вона має аж 14. Довге хвилясте волосся красуня залишила розпущеним, а рожеві сонцезахисні окуляри у формі сердець одягла на голову. Не менш яскравим аксесуаром були величезні сережки-кільця.

"Звільняйте баню. Бояриня прибула", – жартівливо прокоментувала спокусливе фото Надя Дорофєєва.