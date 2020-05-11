Популярна українська виконавиця, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва зізналася, чого їй не вистачає на карантині. Зірка каже, що найбільше сумує за живим спілкуванням з людьми.

Надя Дорофєєва в ізоляції не сумує і розвеселяє своїх прихильників. Вона влаштовує ефектні домашні фотосесії та експериментує з іміджем. Проте тривалий карантин вже набрид багатьом, в тому числі й знаменитостям. На особистій сторінці в інстаграмі співачка опублікувала чергове фото, а в публікації розповіла, чого їй бракує найбільше.

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На світлині Надя позує в душі. Вона дивиться в камеру пронизливим поглядом. Артистка одягнена в чорну майку. Її мокре та хаотично вкладене волосся падає на обличчя, на якому сяє природний макіяж.

Надя зізналася, що на карантині їй найбільше не вистачає живого спілкування з людьми.

Прямо з душу дивлюся в очі майбутньому. Невизначеному, не зовсім ясному, але точно цікавому. Мій головний, хоч і очевидний інсайт карантину – як же я люблю людей! Мені складно без спілкування, нехай короткого, але теплого. І як мені пощастило з друзями,

– написала під фото Дорофєєва.

Нагадаємо, від сьогодні в Україні послабили карантин, проте не варто забувати, що коронавірусна хвороба продовжує ширитися світом і необхідно дотримуватися встановлених заходів безпеки.



Що запрацює з 11 травня / Інфографіка 24 каналу