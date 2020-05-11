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Надя Дорофєєва зізналася, чого їй не вистачає на карантині

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Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва / Instagram / @nadyadorofeeva

Популярна українська виконавиця, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва зізналася, чого їй не вистачає на карантині. Зірка каже, що найбільше сумує за живим спілкуванням з людьми.

Надя Дорофєєва в ізоляції не сумує і розвеселяє своїх прихильників. Вона влаштовує ефектні домашні фотосесії та експериментує з іміджем. Проте тривалий карантин вже набрид багатьом, в тому числі й знаменитостям. На особистій сторінці в інстаграмі співачка опублікувала чергове фото, а в публікації розповіла, чого їй бракує найбільше.

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На світлині Надя позує в душі. Вона дивиться в камеру пронизливим поглядом. Артистка одягнена в чорну майку. Її мокре та хаотично вкладене волосся падає на обличчя, на якому сяє природний макіяж. 

Надя зізналася, що на карантині їй найбільше не вистачає живого спілкування з людьми. 

Прямо з душу дивлюся в очі майбутньому. Невизначеному, не зовсім ясному, але точно цікавому. Мій головний, хоч і очевидний інсайт карантину – як же я люблю людей! Мені складно без спілкування, нехай короткого, але теплого. І як мені пощастило з друзями,
– написала під фото Дорофєєва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Нагадаємо, від сьогодні в Україні послабили карантин, проте не варто забувати, що коронавірусна хвороба продовжує ширитися світом і необхідно дотримуватися встановлених заходів безпеки.

Послаблення карантину
Що запрацює з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Надя Дорофєєва Карантин в Україні 2020 LifeStyle
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