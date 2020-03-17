Надя Дорофєєва: Дотримання карантину – це важливо і потрібно

Знаменита українська виконавиця Надя Дорофєєва не оминула увагою тему запровадження в Україні карантину і наголосила на тому, що його дотримання є дуже важливим та необхідним.

Тему пандемії коронавірусу все частіше висвітлюють у своїх блогах українські та світові зірки. Вони закликають прихильників дбати про себе та не піддаватися паніці. Наголосила на важливості карантину і популярна співачка Надя Дорофєєва. На своїй інстаграм-сторінці вона опублікувала допис, у якому розповіла, чим можна зайнятися у цей вільний час.

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Артистка зазначила, що дотримуватися карантину важливо та потрібно. Можна розглядати це питання з хорошим настроєм та гумором, але при цьому розуміти його серйозність. Але не варто сприймати карантин, як щось погане. Можна використати цей час для себе.

Надя також дала рекомендації щодо того, чим можна зайнятися на карантині: "Ви давно не відпочивали. Не було часу почитати чи подивитися концерт. Не встигали зробити процедури для шкіри та волосся? Нарешті подумайте про шкіру та побалуйте її! Є багато різних інтернет-уроків фітнесу для обличчя! Актуально та модно. А ще, пийте багато води. Тепер у вас є час для того, щоб зайнятися спортом або хоча б зарядкою. Купляли лише готову їжу? Тепер можете готувати самі!"

Знаменитість позує на фото в яскравому костюмі рожевого кольору та чорному плащі. Волосся зібране у незвичну для Дорофєєвої зачіску. Увагу привертає рожева маска, яка ще раз нагадує про те, що потрібно дотримуватися усіх правил безпеки, щоб зменшити ризик інфікування.

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