Надя Дорофєєва назвала улюблені фільми та серіали для карантину: що радить подивитись зірка
Українці до 24 квітня перебуватимуть на карантині – таке рішення днями ухвалив Кабінет Міністрів. Чим зайнятись у вільний час вдома, вирішила порадити співачка Надя Дорофєєва. У мережі вона опублікувала список фільмів та серіалів, які зможуть сподобатись кіноманам.
За словами артистки, у перший тиждень карантину чимало артистів ділились своїми улюбленими фільмами з прихильниками. Таким чином зірки закликали всіх дотримуватись режиму самоізоляції. Долучилась до своєрідної ініціативи і Надя Дорофєєва, яка опублікувала поради, що можна переглянути у вільний час.
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Розпочала вона список з відео, які можна знайти у підписці Netflix. До топу Наді Дорофєєвої увійшли:
1. Queer Eye – шоу
2. Love is blind – більше для дівчат
3. Проєкт Next in fashion – для любителів моди
4. Sex education – серіал
Серіали:
1. "Менталіст"
2. "Ейфорія"
3. "Дивовижна Місіс Мейзел"
4. "Друзі"
5. "Чорнобиль"
6. "Чорне дзеркало"
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Фільми
"З цим розділом у мене завжди проблеми. Настає амнезія через місяць після перегляду і я не можу згадати ні суті, ні навіть назви, але для вас я напружувалася і згадала", – з гумором зізналась Надя Дорофєєва.
1. "Найкраща пропозиція"
2. "Стажер"
3. "Форест Гамп"
4. "Термінал"
5. "Світова війна Z"
6. "Паразити"
7. "Форд проти Феррарі"
8. "Хористи"
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