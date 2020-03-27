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Надя Дорофєєва назвала улюблені фільми та серіали для карантину: що радить подивитись зірка

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Топ фільмів та серіалів від Наді Дорофєєвої / Instagram / @nadyadorofeeva

Українці до 24 квітня перебуватимуть на карантині – таке рішення днями ухвалив Кабінет Міністрів. Чим зайнятись у вільний час вдома, вирішила порадити співачка Надя Дорофєєва. У мережі вона опублікувала список фільмів та серіалів, які зможуть сподобатись кіноманам.

За словами артистки, у перший тиждень карантину чимало артистів ділились своїми улюбленими фільмами з прихильниками. Таким чином зірки закликали всіх дотримуватись режиму самоізоляції. Долучилась до своєрідної ініціативи і Надя Дорофєєва, яка опублікувала поради, що можна переглянути у вільний час. 

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Розпочала вона список з відео, які можна знайти у підписці Netflix. До топу Наді Дорофєєвої увійшли: 

1. Queer Eye – шоу

2. Love is blind – більше для дівчат

3. Проєкт Next in fashion – для любителів моди

4. Sex education – серіал

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sex Education (@sexeducation)

 

Серіали:

1. "Менталіст"

2. "Ейфорія"

3. "Дивовижна Місіс Мейзел"

4. "Друзі" 

5. "Чорнобиль"

6. "Чорне дзеркало"

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Фільми

"З цим розділом у мене завжди проблеми. Настає амнезія через місяць після перегляду і я не можу згадати ні суті, ні навіть назви, але для вас я напружувалася і згадала", – з гумором зізналась Надя Дорофєєва. 

1. "Найкраща пропозиція"

2. "Стажер"

3. "Форест Гамп"

4. "Термінал"

5. "Світова війна Z"

6. "Паразити"

7. "Форд проти Феррарі"

8. "Хористи"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Карантин в Україні 2020 Поради Надя Дорофєєва Кіно
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