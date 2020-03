Надя Дорофєєва поділилася чарівним фото з Володимиром Дантесом

Відома українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва публікує не тільки пікантні знімки, а й милі сімейні світлини. Днями вона поділилася чарівним фото з чоловіком.

Надя Дорофєєва та співак Володимир Дантес одружилися у 2015 році та є однією із найпопулярніших пар українського шоу-бізнесу. Зіркове подружжя активно ділиться своїм сімейним життям у соціальних мережах. Днями Надя поширила чергову світлину з коханим на своїй сторінці в інстаграмі.

Закохані позують на фото в магазині одягу Наді Дорофєєвої SO DODO. Зазначимо, що окрім музичної кар'єри, артистка активно розвивається у сфері дизайну та вже встигла відкрити магазин із унікальними речами корейських брендів.

Співачка зображена на світлині в сукні-підкажу к клітинку, яка є однією з найбільш стильних речей цієї весни. Серед аксесуарів Надю прикрашають годинник рожевого кольору, каблучки та мінімалістична підвіска.

Волосся вкладене в легкі локони, а на обличчі – легкий макіяж. Привертає увагу манікюр знаменитості, зроблений у рожевих тонах та з чорними візерунками.

Володимир позує поруч із дружиною в кепці, спортивній куртці, водолазці білого кольору та прозорих окулярах.

Що відомо про бренд одягу SO DODO?SO DODO – магазин корейських брендів. Його заснували подруги – Надя Дорофєєва та Лера Бородіна. У цьому бутику обов'язково знайдуть щось для себе вільні духом дівчата, всі ті, хто обожнює пригоди, подорожі. SO DODO допоможе завжди виглядати стильно та молодіжно.