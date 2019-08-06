Надя Дорофєєва похизувалась гарячими фото з відпустки в Італії

Українська виконавиця Надя Дорофєєва побувала у романтичній відпустці разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. Пара засмагала і дізнавалась про культуру Італії в провінційному містечку Лечче, що в південній частині країни.

Звідти сексуальна учасниця гурту "Время и Стекло" поділилась кількома звабливими знімками в Instagram, які неабияк розбурхали прихильників. На одному з них зірка засвітила струнку фігуру в спортивному роздільному купальнику чорного кольору.

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На її обидвох ногах в зоні бікіні красувались татуювання: "Good" і "Bad", що в перекладі з англійської означає "Добро" і "Зло". Волосся Наді ніжно розвівалось від морського бризу, а сама співачка позувала на фоні скелястого пляжу і маяка.



Надя Дорофєєва в Італії / Instagram / @nadyadorofeeva

На іншому знімку, до якого через нападки хейтерів Надя закрила коментарі, вона красувалась у стильному суцільному купальнику кольору фуксії. Бікіні вдало і чітко підкреслювало усі вигини і принади фігури Дорофєєвої.



Надя Дорофєєва в Італії / Instagram / @nadyadorofeeva

Артистка 6 серпня вже поділилась у своїх Instagram-Stories, що щасливо прибула в Україну з чоловіком і, сповненою сил, повертається до роботи.



Подружжя прилетіло в Україну з Італії / Instagram-Stories / @nadyadorofeeva