Надя Дорофєєва показала одразу 4 образи в одному відео: хто ви на карантині

Екссолістка гурту "Время и Стекло" дотримується режиму ізоляції та проводить час вдома. Надя Дорофєєва показала, що впродовж дня вона може змінити одразу кілька ролей. Співачка показала себе в чотирьох образах – спляча, фітнес-гуру, книголюб та б'юті-блогер.

Українська співачка, яка днями відсвяткувала своє 30-річчя, впродовж карантину залишається вдома. Раніше вона зізнавалася, що понад місяць не покидала власного будинку та знайшла корисні хобі в ізоляції. Тепер Надя Дорофєєва екранізувала свої заняття у короткому відео, продемонструвавши одразу чотири образи в інстаграм-профілі.

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Попередньо зірка розповідала, що нині кожен її день проходить за встаневленим режимом: 3 рази в тиждень спорт, 3 рази в тиждень англійська і безліч зйомок для соціальних мереж у домашніх умовах. Так, Надя Дорофєєва вирішила показати підписникам у яких look вона проводить свої дні.

У власному ліжку виконавиця приміряла чотири різних вбрання, кожне з яких характеризує її заняття. Сплячою вона постала у милій піжамі нюдового кольору з біло-рожевою пов'язкою з вушками. Для ролі фітнес-гуру Дорофєєва одягнула спокусливий оранжевий топ, яскраву куртку та взяла до рук гантелю, зібравши волосся у дві косички. Третій образ – книголюб. Для нього знаменитість обрала теплий светр жовтого кольору, книжку та масивні окуляри. І завершила вона відео б'юті-блогеркою у розкішному топі з пір'ями, насиченим макіяжем та помадою у руках.

Екссолістка гурту "Время и Стекло" поцікавилася у шанувальників, який образ найбільш характерний для них в умовах карантину.

У понад тисячі коментарів фоловери не лише обрали одну з представлених Доровєєвою ролей, а й запропонували власні: "Інтернет-залежна", "Студент", "Мені здається ти об'єднала всі мої "заняття". Тільки про їжу забула". Відео переглянули більше ніж 600 тисяч разів та не скупилися на компліменти для співачки, яка у будь-якому образі виглядає неперевершено.