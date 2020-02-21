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Надя Дорофєєва показала природну красу: як виглядає артистка без макіяжу

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Співачка Надя Дорофєєва / Instagram / @nadyadorofeeva

Популярна українська виконавиця, учасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва не перестає вражати прихильників. Днями зірка похизувалася своєю природною красою.

Надя є активним користувачем соціальної мережі інстаграм. На світлинах вона завжди позує в розкішному вбранні, а нещодавно артистка опублікувала відео, на якому її можна побачити без макіяжу і в домашньому одязі.

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Дорофєєва зовсім не соромиться своєї природної краси. Ролик вона зняла зранку і постала на ньому без косметики.

На кадрах Надя показала, як проводить свій ранок. Прокинулась, почистила зуби та зробила інші гігієнічні процедури. Після цього гарно одягнулася та зробила макіяж.

Відео співачка поширила на популярній платформі Тік-Ток та на інстаграм-сторінці.. Прихильники активно обговорюють цей ролик у мережі і висловлюють своє захоплення.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Надя Дорофєєва Краса
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