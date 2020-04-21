Надя Дорофєєва розповіла про стосунки з Дантесом та весілля: Тричі робив мені пропозицію

Популярна українська виконавиця Надя Дорофєєва розповіла про знайомство та стосунки з чоловіком, телеведучим та артистом Володимиром Дантесом, а також поділилася подробицями їхнього "лавандового" весілля.

Надя є активним користувачем інстаграму, де часто ділиться з прихильниками подіями з особистого життя. Співачка дала відверте інтерв'ю журналу "Караван", в якому можна дізнатися багато цікавих деталей, що стосуються її сімейного життя.

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Дорофєєва каже, що з Володимиром вона познайомилися в поїзді, дорогою на фестиваль. Дівчина зізналася, що в той період мала значні проблеми зі шкірою і навіть не думала, що Вова зверне на неї увагу. Проте все сталося по-іншому.

У 2011 році ми їхали на фестиваль в Крим. Так сталося, що я, Дантес та інші артисти опинилися в одному купе. Він тоді на мене навіть не дивився. Я вийшла з купе, щоб трішки охолонути. Тоді Вова вийшов слідом за мною і накинув свою куртку на плечі. Ми постояли в коридорі, потім поговорили з іншими, а коли я зібралася спати, він сказав: "Я на тобі одружуся". І вийшов,

– зізналася Надя.

Ось так вони і зацікавилися один одним, хоча на той момент Надя була у стосунках з іншим хлопцем. Дорофєєва розповіла, що перед початком фестивалю, вона з Позитивом, Дантесом та Олійником пішли до моря. Вова тоді запитав її, де вона живе.

Я відповіла, що на Печерську. "Ти що, така багата?" – запитав він. "Ні, – кажу, – ми з хлопцем удвох квартиру знімаємо". Позитив втрутився: "Та там хлопець такий собі". Вова одразу ж запропонував: "Так переїжджай до мене!" Він, як з'ясувалося, жив через три будинки від мене. Ми посміялися, не більше,

– розповіла артистка.

Їхнє спілкування продовжувалося в телефонному режимі, а після повернення додому Надя розійшлася зі своїм колишнім хлопцем. Того ж вечора Дантес на публіці поцілував її, а через тиждень пара вже жила разом.

Закохані чотири роки зустрічалися і за цей час Володимир тричі робив пропозицію Наді. Щоразу отримував позитивну відповідь.

Перший раз – "іграшкову", надівши мені на палець кільце з дроту від шампанського. Вдруге кільце було справжнім – Вова влаштував мені сюрприз за містом, куди ми поїхали на шашлики з друзями. Я наче брала участь у флешмобі, повинна була знайти щось у "відображенні себе", і в результаті виявилося, що він сховав коробочку з кільцем в дзеркальній шафці, причому в туалеті, – це було єдине дзеркало в номері. Я дві години провела на телефоні, вихваляючись подружкам, що Вова зробив мені пропозицію,

– розповіла співачка.

Проте тоді в них не було грошей на гарне весілля і вони зіграли його після третьої пропозиції. Він спитав, чи вийде вона заміж у прямому ефірі ранкового шоу на радіо, де працював тоді ведучим.

Виконавиця каже, що до весілля готувалися пів року. Воно було у "лавандовому" стилі.

Подзвонила мамі в Сімферополь, знаючи, що вона виконає будь-яке прохання. І батьки знайшли поля, де вирощують лаванду, зібрали мені чотири мішки – один власноруч, а три купили. Передавали квіти до Києва автобусами, контрабандою,

– зізналася Дорофєєва.